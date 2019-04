Assamstadt hält wieder mal die „Null“

Schwabh./W.– Nassig/S. II 1:0

Tor: 1:0 (81.) Andreas Mutschler. – Schiedsrichter: Simon (Heckfeld). – Zuschauer: 120.

Trotz personeller Sorgen startete die Heimmannschaft gut und hatte durch Bayerle bald eine erste gute Möglichkeit. Nach einer knappen Viertelstunde wurden die Gäste etwas aktiver, ohne sich jedoch Chancen zu erarbeiten. In der 28. Minute hatte Hirt die TSV-Führung auf dem Fuß, die der Nassiger Keeper durch eine starke Parade jedoch vereitelte. Auch nach dem Seitenwechsel agierten die Hausherren offensiv. Der SVN kam seinerseits hin und wieder zu Gelegenheiten. Doch es waren die Gastgeber, die in der 81. Minute die Führung aus kurzer Distanz erzielten. Die Landesliga-Reserve bemühte sich bis zum Abpfiff um den Ausgleich, doch brachte man den Ball nicht im gegnerischen Kasten unter.

Großrinderfeld – Gerchsheim 2:0

Tore: 1:0 (3.) Florian Stolzenberger, 2:0 (75.) Fabian Michel. – Schiedsrichter: Geiger (Walldürn). – Zuschauer: 180.

Gleich zu Beginn des Lokalderbys kamen die Zuschauer auf ihre Kosten. Nach nur drei Minuten stand Stolzenberger nach einem Eckball goldrichtig und köpfte zur TuS-Führung ein. Es entwickelte sich ein schnelles und ansehnliches Spiel, wobei sich Großrinderfelder ein leichtes optisches Übergewicht erarbeitete. Dennoch kam es bis zur Pause nur noch selten zu Chancen, so dass die Hausherren die knappe Führung mit in die Kabine nahmen. Nach einer knappen Stunde wurde die Partie ruppiger. Zwingende Möglichkeiten gab es zunächst weiterhin wenig, bis Stolzenberger einen schnellen Angriff lief und Michel mustergültig bediente, der zum 2:0 traf. In den letzten zehn Minuten versuchten die Gäste kämpferisch zurückzukommen, doch blieb es beim Erfolg der Hausherren.

Kickers DHK W. – Reicholzh./D. 2:2

Tore: 0:1 (1.) und 0:2 (20.) Joachim Gattenhof, 1:2 (22.) und 2:2 (60.) Okan Cirakoglu.– Schiedsrichter: Grübel (Ahorn). – Zuschauer: 200.

Im zweiten Derby des Spieltags untermauerten die Gäste bereits wenige Sekunden nach dem Anpfiff ihre Favoritenrolle und gingen durch Gattenhof in Front. In der neunten Minute hatten die Gastgeber den Ausgleich auf dem Fuß, doch rettete ein VfB-Spieler auf der Torlinie. Nach einem Abwehrfehler erhöhte Gattenhof aus drei Metern auf 2:0, doch währte die Freude über den Treffer nicht lange, da Cirakoglu nur zwei Minuten später auf 1:2 verkürzte. Bis zur Pause verlangten die Kickers dem Titelkandidaten einiges ab, nutzten die weiteren Chancen im ersten Durchgang jedoch nicht. Der zweite Durchgang begann etwas dezenter. In der 60. Minute traf allerdings Cirakoglu zum Ausgleich. In der Folge schaffte es der VfB nicht, den Gegner unter Druck zu setzen und ließen auch in der Nachspielzeit eine gute Chance zum vermeintlichen Siegtreffer liegen.

Kreuzwertheim – Gerlachsh. 5:1

Tore: 0:1 (15.) Eigentor, 1:1 (37.) Albert Grenz, 2:1 (44.), 3:1 (45.) und 4:1 (58.) jeweils Adrian Redondo, 5:1 (83.) Leon Rempt. – Schiedsrichter: Steigerwald (Gräfendorf). – Zuschauer: 100.

Die Gäste begannen engagiert und gingen nach einer Viertelstunde durch ein Eigentor in Front. In der Folge erspielte sich der TSV immer mehr Anteile und glich in der 37. Minute aus. Kurz vor der Pause machten die Hausherren noch einmal Druck und gingen durch einen Doppelschlag von Redondo mit 3:1 in Front. Derselbe Spieler erhöhte in der 58. Minute auf 4:1 und brach letztlich die Moral der Gäste. Der TSV verwaltete nun das Ergebnis und erhöhte in der Schlussphase sogar noch auf den 5:1-Endstand.

Assamstadt – Unterschüpf/K. 3:0

Tore: 1:0 (18.) Mirco Stauch, 2:0 (63.) Pascal Hügel, 3:0 (Foulelfmeter, 65.) Maurice Beier. – Schiedsrichter: Eck (Sonderhofen). – Zuschauer: 130.

Zu einer ersten guten Chance kamen die Hausherren nach einer knappen Viertelstunde. Nachdem hier der Gästekeeper noch gut parierte, war der Schlussmann wenig später machtlos, als Stauch eine Flanke zur Assamstädter Führung einnickte. Die Hausherren gestalteten das Geschehen erwartungsgemäß überlegen, schafften es jedoch nicht, bis zur Pause ein weiteres Mal zu treffen. So dauerte es bis zur 63. Minute, ehe Hügel auf 2:0 erhöhte. Nur zwei Minuten später markierte Beier per Strafstoß das dritte Assamstädter Tor. Die Gäste präsentierten sich meist ungefährlich, so dass es letztlich beim souveränen Sieg blieb.

Unterbalbach – Umpfertal 2:0

Tore: 1:0 (Foulelfmeter, 32.) Dennis Späth, 2:0 (36.) Pascal Horwarth. – Schiedsrichter: Meyer (Neudenau). – Zuschauer: 100.

In der ersten halben Stunde sahen die Zuschauer in Unterbalbach ein zerfahrenes Spiel mit wenig Höhepunkten. In der 34. Minute setzte sich Enrico Wülk auf links gut durch und konnte nur noch mit einem Foul gebremst werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Dennis Späth souverän. Fünf Minuten später ging Pascal Horwath ebenfalls auf links durch und traf zum 2:0. In der zweiten Hälfte wurde Umpfertal stärker und hatte mehr Spielanteile. Doch Unterbalbach stand in der Abwehr sicher und ließ keine nennenswerte Möglichkeit zu. So blieb es beim wichtigen Heimsieg der DJK.

Brehmbachtal – FC Külsheim 1:0

Tor: 1:0 (60.) Eigentor. – Schiedsrichter: Kuch (Robern). – Zuschauer: 120.

Zu Beginn war Külsheim etwas besser im Spiel und hatte auch einige Torabschlüsse. Mitte der ersten Hälfte startete dann auch der FV Brehmbachtal einige Angriffen, ohne jedoch zum Erfolg zu kommen. In der 60. Minute ging der FVB durch ein Eigentor der Gäste mit 1:0 in Führung. Kurz darauf vereitelte der Torwart des FVB eine Großchance der Gäste glänzend. Külsheim versuchte nun, den Druck zu erhöhen. In der Folge kam es auf beiden Seiten noch zu ein paar guten Chancen, die jedoch nicht genutzt wurden. So blieb es letztendlich beim nicht unverdienten Heimsieg.

