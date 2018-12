Attraktiv für erfahrene Spieler und junge Talente

Nach der Verpflichtung von Quarterback Jadrian Clark vermelden die Schwäbisch Hall Unicorns sechs weitere Neuzugänge für die Saison 2019. Die Neu-Einhörner kommen aus Kempten, Freiburg, Karlsruhe, Darmstadt und Mailand nach Schwäbisch Hall.

Unicorns-Headcoach Jordan Neuman ist in der aktuellen Trainingspause seines GFL-Teams alles andere als untätig. Nachdem er bereits vor zwei Wochen Jadrian Clark als Nachfolger von Quarterback Marco Ehrenfried präsentiert hatte, kann er nun sechs weitere Neuzugänge in den Reihen der Unicorns vermelden.

Der Italiener Francesco Fanti kommt von den Milano Rhinos und verstärkt die Haller Offense Line. Seit zehn Jahren ist Fanti Mitglied der italienischen Nationalmannschaft, in der er ebenso wie in den Jahren 2015 bis 2017 in Mailand mit Alessandro Vergani zusammen gespielt hat. Vergani wechselte vor der Saison 2018 von Mailand nach Hall.

Zwei Spieler wechseln von den Haller Ligakonkurrenten Allgäu Comets zu den Unicorns. Der 22-jährige Lukas Maier, der wegen seines Studiums nach Stuttgart gezogen ist, stellt für die Haller einen weiteren Offense-Lineman dar. „Als neuen Verein habe ich mich für die Schwäbisch Hall Unicorns entschieden, weil ich glaube, hier meine Fähigkeiten auf dem Feld am besten weiterentwickeln zu können“, sagt Maier. Bei seinem Vereinswechsel von Kempten nach Hall wird Lukas Maier von dem erfahrenen, 31-jährigen Amerikaner Brandon Kohn begleitet, der im deutschen Football auch schon bei den Rostock Griffins, Düsseldorf Panther und Rhein Neckar Bandits Station gemacht hat, bevor er die letzten zwei Jahre in Kempten spielte. In den USA war der Allrounder für die San Diego State University aktiv und wurde zu zwei Trainingscamps der kanadischen Profiliga CFL eingeladen. Kohn absolviert derzeit im Rahmen seines Fernstudiums an der Arizona State University ein Praktikum an einer Klinik für autistische Kinder in Kempten, wo er auch mit seiner Familie lebt. Sein Ziel für die Saison 2019 ist kurz und knapp: „Die Meisterschaft gewinnen!“

Verstärkte Defense

Die Defense-Line der Unicorns erfährt durch Raphael Zistler Verstärkung. Der 23-jährige Defense Tackle und Noseguard kommt von den Karlsruhe Engineers aus der Regionalliga nach Hall. „Ich möchte meine Fähigkeiten weiterentwickeln und mich mit Spielern messen, die schon deutlich länger Football spielen als ich“, sagt Zistler und ergänzt: „Ich glaube, die Unicorns bieten alles was es braucht, um mein Spiel so schnell wie möglich auf ein höheres Level zu heben.“

Ebenfalls in die Haller Defense soll Duke Malz integriert werden. Der 25-jährige frühere Jugendauswahlspieler in Hessen kommt von den ungeschlagenen Regionalliga-Meistern Darmstadt Diamonds. Auch Malz zeigt sich von den Rahmenbedingungen in Hall überzeugt: „Ich habe mich für die Unicorns entschieden, weil sie durch ihre professionelle Einstellung und Organisation überzeugen. Hier glaube ich mich in allen Belangen verbessern zu können.“ Das jüngste Talent unter den Haller Neuzugängen ist der 19-jährige Julian Annerwall, der bislang im Jugendbundesligateam der Freiburg Sacristans als Tightend gespielt hat und in die Jugendnationalmannschaft berufen wurde. „Die Unicorns sind der beste Platz, um sich zu verbessern“, erklärt Annerwall seine Wechselmotivation. axe

