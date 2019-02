Auch in Zukunft bei der TSG

Gute Nachrichten: Gleich acht Spielerinnen verlängerten ihre Verträge und werden damit auch über die laufende Saison hinaus für die TSG Hoffenheim in der Allianz Frauen-Bundesliga auflaufen. Nicole Billa, Janina Leitzig, Sarai Linder, Leonie Pankratz, Maximiliane Rall, Michaela Specht, Judith Steinert und Tabea Waßmuth entschieden sich für eine Zukunft beim Kraichgau-Club. Auch Chef-Trainer Jürgen Ehrmann und Co-Trainer Gabor Gallai setzen ihre Arbeit bei der TSG fort.

Noch stehen für die TSG in der Rückrunde in der Allianz Frauen-Bundesliga zehn Spieltage an, die Kaderplanungen für die Saison 2019/20 sind dennoch bereits nahezu abgeschlossen. Acht Spielerinnen verlängerten unlängst ihre auslaufenden Verträge und banden sich damit auch über die laufende Spielzeit hinaus an die TSG. „Die Mannschaft hat sich sehr gut entwickelt und umso glücklicher sind wir, dass sie auch in der kommenden Saison so zusammenbleibt“, freut sich Ralf Zwanziger, Leiter des Frauen- und Mädchenfußballförderzentrums.

Torhüterin Janina Leitzig sowie Mittelfeldspielerin Tabea Waßmuth spielen bereits seit 2009 für die TSG, über die Juniorinnen und die zweite Frauenmannschaft schafften sie den Sprung in die Bundesliga. Die 19-jährige Sarai Linder und Spielführerin Leonie Pankratz, die im vergangenen Jahr ihr 100. Bundesligaspiel für die TSG bestritt, spielen seit 2010 für den Kraichgau-Club. Judith Steinert, die sich vor wenigen Wochen einen Kreuzbandriss zuzog, wechselte 2011 zur TSG und etablierte sich in der Bundesliga. tsg

