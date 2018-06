Auch künftig gibt es zwei Kreisklassen C

Anzeige

Im Fußballkreis Tauberbischofsheim wird auch in der kommenden Saison in zwei Kreisklassen C gespielt. Dies teilte der stellvertretende Kreisvorsitzende Jürgen Umminger im Rahmen des Außerordentlichen Kreisfachtages in Reicholzheim mit. Insgesamt haben 19 Mannschaften für die Kreisklasse C gemeldet. Die Aufteilung in einer 9er- und eine 10er-Staffel wird wie gewohnt unter Berücksichtigung der regionalen Aspekte vorgenommen.

Im Mittelpunkt des Kreisfachtages stand die Auslosung für den Rothaus-Kreispokal. Als „Losfeen“ fungierten dabei Der Ehren-Kreisvorsitzende Siegfried Schultheiß aus Großrinderfeld sowie Valentina Derr vom FC Grünsfeld, die als einzige Frau an der Versammlung teilgenommen hatte. Pokalspielleiter ist auch in der kommenden Saison wieder Friedrich Morawietz aus Külsheim.

Geehrt wurden auch die Mannschaften, die als Meister oder Vizemeister in der kommenden Saison eine Liga höher spielen werden.