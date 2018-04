Auf dem Berg hängen Trauben besonders hoch

Anzeige

Gleich zwei solcher „Sechs-Punkte-Kämpfe“, in Neunkirchen und Igersheim, hat die Spvgg Gammesfeld für sich entschieden und sich damit gewaltig Luft im Abstiegskampf verschafft. Die Gammesfelder dürfen sich (bereits morgen)auch beim FSV Hollenbach II etwas ausrechnen, der beim 0:4 in Dörzbach absolut nichts zu bestellen hatte. Die Igersheimer, die am Samstag gegen Apfelbach/Herrenzimmern nach 0:1-Rückstand das Spiel noch gedreht und endlich den lang ersehnten Dreier verbucht haben, stehen nun beim Nachbarn in Löffelstelzen vor der nächsten hohen Hürde. Mit zwei ungefährdeten Dreiern gegen die beiden Schlusslichter am Osterwochenende hat sich die Höfer-Truppe auf Rang 6 vorgeschoben.

Nach seinem 2:0-Sieg in Apfelbach sollte sich der FC Creglingen vor eigenem Publikum gegen den auswärtsschwachen SV Berlichingen/Jagsthausen durchsetzen können. Nach zuvor vier Pleiten hintereinander zeigte sich der SC Amrichshausen am Osterwochenende stark verbessert. Diesen Aufwärtstrend will er nun bei seinem Tabellennachbarn in Apfelbach bestätigen.

TV Niederstetten – TSV Althausen/Neunkirchen (Vorrunde 4:2): Abstiegskampf pur in Niederstetten: der Drittletzte trifft heute Abend auf das Schlusslicht, und beide Teams stehen nach einem erfolglosen Osterwochenende in diesem „Sechs-Punkte-Duell“ unter absolutem Zugzwang. Der TSV Althausen/Neunkirchen liegt vier Zähler hinter den Hausherren, die wie der Vorletzte SV Berlichingen/Jagsthausen 14 Zähler auf dem Konto haben. Nur vier davon, der mögliche fünfte wurde am Samstag beim 0:1 gegen Bieringen in der 93. Minute noch verspielt, sicherte sich der TVN in seinen bislang sieben Begegnungen vor eigenem Publikum. Genauso gering ist die Ausbeute des TSV Althausen/Neunkirchen aus zehn Auswärtsspielen. Gar einem Offenbarungseid kam die jüngste 1:6-Heimpleite des Aufsteigers im Kellerduell gegen die SpVgg Gammesfeld gleich. Kann das Team um Torjäger Sven Feix im nächsten „Sechs-Punkte-Duell“ in Niederstetten nun eine Trotzreaktion zeigen?

FSV Hollenbach II – Spvgg Gammesfeld (Vorrunde 3:2): Im Kampf um den Klassenerhalt war die Spvgg Gammesfeld der große Gewinner des Osterwochenendes: Mit zwei Auswärtssiegen bei den direkten Konkurrenten TSV Althausen/Neunkirchen (6:1) und FC Igersheim (3:1) hat sich die Landwehr-Truppe gewaltig Luft verschafft. Und wenn es läuft, dann gleich richtig: In Neunkirchen gelang Aaron Weber in nur fünf Minuten (zwischen der 82. und 86.) ein lupenreiner Hattrick für die Spielvereinigung, die sich auf Platz 11 verbesserte. In dieser Form sind die Gammesfelder sicher auch für den FSV Hollenbach ein dicker Brocken, zumal der zuletzt beim 0:4 in Dörzbach kein Land sah.

FC Creglingen – SV Berlichingen/Jagsthausen (Vorrunde 1:1): Trotz klarer Überlegenheit und bester Torchancen kam der FC Creglingen im Hinspiel in Jagsthausen nicht über ein enttäuschendes Unentschieden hinaus. Nun wollen die Creglinger nach den Dreiern gegen Althausen/Neunkirchen und Niederstetten sowie zuletzt in Apfelbach zu Hause gegen den Tabellenvorletzten den vierten Sieg in Folge vermelden und ihre Minimalchance auf einen der beiden Spitzenplätze wahren. Der SV Berlichingen/Jagsthausen ist auf Gegners Platz nur Punktelieferant und verbuchte in zehn Gastspielen lediglich ein mickriges Remis.

SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim – FC Igersheim (Vorrunde 3:1): Nachdem am Karsamstag endlich der Knoten platzte und mit 2:1 im Derby gegen die Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern der erste Heimsieg unter Dach und Fach war, gab es zwei Tage später gleich wieder einen derben Rückschlag für den FC Igersheim: der direkte Konkurrent aus Gammesfeld behielt mit 3:1 die Oberhand im „Sechs-Punkte-Abstiegskampf“ im Tauberstadion. Damit sind die Igersheimer mit nur einem Punkt Vorsprung auf Niederstetten und Berlichingen/Jagsthausen weiter mittendrin im Schlammassel. Nun muss der FC zum Nachbarn auf den Berg nach Löffelstelzen, wo derzeit die Trauben besonders hoch hängen. Die SGM schielt nach den beiden ungefährdeten 3:0- Pflichtsiegen gegen die beiden Schlusslichter als Tabellensechster noch vorsichtig nach oben.

SpVvg Apfelbach/Herrenzimmern – SC Amrichshausen (Vorrunde 1:3): Während die Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern in den Altkreisduellen in Igersheim und gegen Creglingen gleich zwei Mal den Kürzeren zog, meldete sich der SC Amrichshausen nach zuvor vier Pleiten hintereinander eindrucksvoll zurück: Der Künzelsauer Teilortclub sorgte mit dem 4:2-Erfolg am Karsamstag gegen Bezirksligaabsteiger SGM Weikersheim/Schäftersheim für die größte Überraschung des Osterwochenendes und hätte dieser zwei Tage später in Markelsheim beinahe die nächste folgen lassen. Erst in der Nachspielzeit behauptete sich der neue Tabellenführer gegen den engagiert kämpfenden Außenseiter. Die Spielvereinigung muss sich also steigern, damit gegen den Tabellennachbarn die Revanche für die 1:3- Hinspielniederlage gelingt.

SC Wiesenbach – TSV Dörzbach/Klepsau (Vorrunde 1:6): Das Verfolgerduell des Tabellenvierten gegen den -dritten ist zugleich das Gipfeltreffen der beiden A3-Toptorjäger Danut Esanu und Marco Schmieg. Esanu zeichnete beim SC für 28 der 51 Treffer verantwortlich, Schmieg für genau die Hälfte der 50 Dörzbacher Tore. Die Gäste haben sechs Punkte mehr auf dem Konto als der SC Wiesenbach, der allerdings zwei Spiele weniger absolviert hat. Im Hinspiel setzte es für die Wiesenbacher mit 1:6 die höchste ihrer insgesamt nur fünf Saisonniederlagen, wobei Marco Schmieg drei Treffer erzielte. Können Esanu & Co nun den Spieß umdrehen?

SGM Weikersheim/Schäftersheim – SGM Markelsheim/Elpersheim (Vorrunde 1:2): Die Heimspiele gegen Wiesenbach und Amrichshausen waren zwei echte Bewährungsproben, die die SGM Markelsheim/Elpersheim zu bestehen hatte. Mit zwei knappen Siegen wurde die Tabellenspitze zurückerobert, die man nach drei Niederlagen im Spätherbst hatte räumen müssen. Beim Nachbarn SGM Weikersheim/Schäftersheim war man mit dem Osterwochenende überhaupt nicht zufrieden. Im Spitzenspiel gegen Bieringen kamen die Weikersheimer am Montag über ein 2:2 nicht hinaus, nachdem sie am Samstag überraschend mit 2:4 in Amrichshausen auf der Strecke geblieben waren. Vor dem Spitzenspiel liegen die Hausherren als Tabellenfünfter schon zehn Punkte hinter ihrem Gast, und die zwei Spiele, die sie noch in der Hinterhand haben, müssen schließlich erst einmal gewonnen werden. Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage in einer von ein paar unschönen Szenen überschatteten Partie in Markelsheim braucht der zu Hause ungeschlagene Bezirksligaabsteiger also am Sonntag unbedingt den Dreier, während die Gäste mit einem Remis gut leben könnten.

