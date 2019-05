Auf der Erfolgswelle zum Ziel Aufstieg

Kreisliga

Mit dem 2:1-Sieg gegen den FC Hettingen beseitigte der TSV Rosenberg am Sonntag die letzten Zweifel an der Meisterschaft und darf sich zudem über den Landesliga-Aufstieg freuen. Trotz nervösem Beginn und der zwischenzeitlichen Hettinger Führung ließ sich der TSV letztlich nicht beeindrucken und drehte die Partie in der zweiten Halbzeit. Zuvor verlor Verfolger Schloßau in Mudau, weswegen Rosenbergs Neun-Punkte-Vorsprung nun auch rechnerisch nicht mehr aufzuholen ist.

Nach dem Gewinn des Kreispokals am Mittwoch gegen den TSV Buchen ist dies also der zweite Grund zum Feiern für die Rosenberger binnen kürzester Zeit. Schon in den vergangenen beiden Spielzeiten mischte der TSV vorn mit, jetzt reichte es endlich zur am Ende souveränen Meisterschaft. „Dieses Jahr hat von Anfang an mit Trainer, Mannschaft und Vorstand alles gepasst. Dann sind wir schnell auf der Erfolgswelle geschwommen“, sagt Reinhold Klingmann, Leiter der Fußballabteilung in Rosenberg. „Die Trainingsbeteiligung hat sich auch sehr positiv entwickelt, es waren immer 18-20 Spieler da. So ist die Mannschaft schnell zusammengewachsen.“

Der Blick beim TSV richtet sich nun nach den Feierlichkeiten schon auf die kommende Saison in der Landesliga. „Mit dem Kader, den wir haben, können wir uns auch dort gut verkaufen. Der eine oder andere wird noch dazukommen, deshalb ist ein guter Mittelfeldplatz auf jeden Fall drin, wenn wir von Verletzungspech verschont bleiben“, schaut Klingmann auf die nächste Spielzeit voraus.

Der FC Schloßau hingegen muss sich jetzt mit dem Relegationsplatz begnügen und hatte dabei noch Glück, dass auch der VfB Sennfeld/Roigheim am Wochenende keine Punkte holte. Somit liegt der VfB bei einem Spiel weniger weiterhin acht Zähler hinter den Schloßauern und muss seine Ambitionen auf Rang zwei wohl endgültig begraben.

Kreisklasse A

5:4! Das turbulent klingende Ergebnis des vorentscheidenden Spiels um die Meisterschaft zwischen dem TTSC Buchen und dem SV Schlierstadt verschafft jedoch einen falschen Eindruck vom Spielverlauf. Der TTSC kontrollierte das Spiel bis kurz vor Schluss und führte 5:2, doch zwei späte Treffer von Schlierstadt ließen die Buchener in der Nachspielzeit noch einmal zittern. Nichtsdestotrotz übernahm Buchen damit die Tabellenführung. Da man bisher auch ein Spiel weniger als der SV bestritten hat, könnte man sich jetzt sogar noch einen Punktverlust leisten.

Für Schlierstadt ist dies das enttäuschende Ende einer eigentlich starken Saison. Bis April war man gar ungeschlagen, ließ dann aber überraschend Punkte gegen Adelsheim-Oberkessach und Hettigenbeuern liegen. So kam Buchen dank einer makellosen Rückrunde wieder heran und wird sich nun die Meisterschaft und den direkten Aufstieg wohl nicht mehr nehmen lassen. Dem SV dagegen bleibt nur der Gang in die Relegation. Keine gravierenden Veränderungen fanden im Abstiegskampf statt. Zwar holte die SpG Berolzheim-Hirschlanden drei überraschende Zähler bei der SpG Sindolsheim I-Rosenberg II, jedoch braucht man immer noch mindestens vier Punkte aus den verbleibenden beiden Spielen, um eine Chance auf den Relegationsplatz zu haben. Vermutlich wird alles erst am letzten Spieltag entschieden, wenn besagte SpG Berolzheim-Hirschlanden zum FV Laudenberg reist, der momentan in die Relegation käme. Die ebenso noch abstiegsgefährdete SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen spielt dann gegen Schlusslicht Hardheim/Bretzingen II und kalkuliert hier auf jeden Fall drei Punkte ein, die den Klassenerhalt sichern sollen.

Kreisklasse B1

Die letzte, wirkliche Hürde wurde für den TSV Buchen II doch noch zum Stolperstein. Durch die 1:2-Niederlage in Eubigheim verlor der TSV die Tabellenführung an den FC Bödigheim. Wenn der FC wiederum am letzten Spieltag gegen die SpG Buch/Bre/Erfeld/Ger II-Altheim II nicht patzt, bleibt den Buchenern am Ende nur die Relegation. Dies ist besonders bitter, wenn man bedenkt, dass der TSV monatelang Spitzenreiter war und zudem die drei Punkte gegen Walldürn II am „Grünen Tisch“ aberkannt bekam.

