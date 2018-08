Auf ersten Schock folgt die Entspannung

FV Laupheim – FSV Hollenbach 1:2

FV Olympia Laupheim: Julius Lense, Robin Biesinger, Mathias Wesolowski, Fabian Ness, Philipp Fischer (57. Sascha Topolovac), Manuel Hegen (63. Julian Haug), Dario Nikolic (71. Isaak Athanasiadis), Dominik Ludwig, Alexander Schrode (63. Narciso Filho), Ivan Vargas Müller, Simon Dilger

FSV Hollenbach: Philipp Hörner, Timo Brenner, Tizian Amon, Lukas Ryl (60. Marius Uhl), Lorenz Minder (68. Robin Dörner), Michael Kleinschrodt, Samuel Schmitt (81. Dennis Hutter), Jan Ruven Schieferdecker, Manuel Hofmann, Arne Schülke, Fabian Czaker (89. Jonas Limbach).

Tore: 1:0 (3.) Ivan Vargas Müller, 1:1 (8.) Fabian Czaker, 1:2 (59.) Samuel Schmitt, – Schiedsrichter: Alexander Rösch (Bad Wurzach), – Zuschauer: 195

Der Liga-Einstand ist gelungen. Der FSV Hollenbach holte sich am Samstag zum Auftakt der Verbandsliga-Saison einen 2:1-Sieg beim Aufsteiger FV Olympia Laupheim. Dabei drehten die Hollenbacher einen frühen Rückstand. „Darauf können wir aufbauen“, sagte Trainer Martin Kleinschrodt. „Ich will gar niemanden rausheben. Jeder hat es gut gemacht.“

Der Coach hatte seine Mannschaft in einem 4-3-3-System auf das Feld geschickt. Durch die Verletzung von Kapitän Marc Zeller musste Kleinschrodt in der Defensive etwas umstellen. Manuel Hofmann rückte von der linken Seite neben Timo Brenner in die Innenverteidigung. Tizian Amon spielte auf der linken Seite, Lukas Ryl rechts.

Gleich zu Beginn gab es den ersten Schock: In der dritten Minute bereits verwandelte Ivan Vargas Müller einen Foulelfmeter zur Laupheimer Führung. Die Hollenbacher ließen sich dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen. Sie versuchten weiter, Fußball zu spielen. Eine schöne Kombination brachte dann auch die Führung. Amon setzte Jan Ruven Schieferdecker ein, der zusammen mit Arne Schülke und Michael Kleinschrodt im Zentrum agierte, dessen Hereingabe verwertete Fabian Czaker zum 1:1-Ausgleich. „Wir waren dann wieder besser im Spiel“, sagte Kleinschrodt. „Wobei die es auch gut gemacht haben. Die haben viele lange Bälle gespielt.“ In der zweiten Halbzeit war der FSV dann überlegen. Das 2:1 in der 59. Minute legte Lorenz Minder auf, dessen Hereingabe Schmitt am langen Pfosten verwertete. Was Kleinschrodt etwas ärgerte war, dass seine Mannschaft nun verpasste, ein drittes Tor nachzulegen. hesch

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.08.2018