Auf hoher See gelesen

Seit elf Tagen ist der „Volltreffer, die Fußball-Beilage der Fränkischen Nachrichten, nun „auf dem Markt“. Das Interesse an diesem 56-seitigen Heft ist auch im 23. Jahr des Erscheinens ungebrochen hoch. Wir haben den „Volltreffer“ auf Nachfrage unter anderem nach München, Stuttgart, Fürstenfeldbruck und Kassel verschickt. Auf den Sportplätzen der Region haben wir uns schon über viele Komplimente gefreut. Vielen Dank hierfür! In dieser Woche haben uns nun tatsächlich zwei Urlaubsbilder der besonderen Art erreicht, über die wir uns sehr gefreut haben: Stefan Roth, der Trainer beim A3-Ligisten FC Creglingen, liest den Volltreffer auf der „Aida“. Unsere ehemalige Redakteurin Ines Waldherr am Timmendorfer Strand. mf

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.08.2018