Auf Platz vier abgerutscht

SGM Westernhausen/Krautheim II – FC Creglingen 3:2

Druckvoll starteten die Creglingerinnen ins Spiel und gingen bereits in der 10. Minute durch einen Freistoß von Julia Hammel in Führung. Mit diesem Treffer gab sich die Mannschaft zunächst zufrieden, und sie überließ der Heimmannschaft das Spiel. Die nahm dieses Angebot dankend an und ging noch vor der Pause durch zwei Tore in der 25. und 29. Minute in Führung.

Nach der Halbzeitansprache von „Aushilfscoach“ Marco Wiesler fanden die Creglingerinnen wieder ins Spiel, und Lena Melber erzielte in der 53. Minute den Ausgleich. Der FC bestimmte weiter das Spielgeschehen und setzte die Gastgeber zunehmend unter Druck, jedoch ohne zählbare Ausbeute. Schließlich waren es die Gastgeber, die einen nicht energisch genug geklärten Ball erneut zur Führung nutzten. Das 3:2 war gleichzeitig auch der Endstand.