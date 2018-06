Auf spielerische Art vom Profi viel gelernt

Anzeige

Wenn Weltmeister Uwe Bein mit seiner Fußballschule beim 1. FC Igersheim gastiert, avanciert dieser Event mittlerweile zu einem Selbstläufer. Bereits zum vierten Mal weilte die Ikone von Bundesligist Eintracht Frankfurt mit seinem Trainerteam im Taubertal – und wiederum waren es mehr als 80 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 15 Jahren, die mit großer Begeisterung und viel Spaß bei der Sache waren und dabei wertvolle Tipps von professioneller Seite erhielten, von der sie im alltäglichen Vereinstraining sicherlich profitieren werden.

„Wir fühlen uns hier im Taubertal wohl. Alles passt, wir werden hier immer toll aufgenommen. Zudem gefällt es uns auch deshalb, weil hier in Igersheim alles so familiär ist“, meint Uwe Bein auf die Frage, warum er mit seinem Camp denn Jahr für Jahr hier die Zelte aufschlage.

Der Weltmeister und seine Mitstreiter geben sich sehr viel Mühe und gehen auf jeden Einzelnen ein. Ob beim Slalomlauf, bei den Koordinationsübungen, beim Jonglieren, Passen, Kopfball- oder Fallrückziehertraining – ein jeder bekommt ein Lob, wenn er sich denn besonders gut angestellt hat. Oder aber es wird ihm kundgetan, wo er noch Luft nach oben hat, was er denn noch besser machen kann. Und klappt es im ersten Anlauf nicht, wird so lange probiert, bis es funktioniert. Die Art der Coaches von der Fußballschule kommt beim Nachwuchs an, er ist mit großer Disziplin bei der Sache.