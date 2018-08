Auf Wachbach wartet schwerer Gegner

Aufsteiger SGM Markelsheim/Elpersheim hat zum Auftakt gleich mal ein Derby – der SV Mulfingen ist zu Gast. Für den SV Wachbach dagegen heißt es reisen. In Untermünkheim wartet ein schwerer Gegner auf die Wachbacher.

Zwei Meisterschaftsanwärter treffen am ersten Spieltag direkt aufeinander: Sindringen-Ernsbach spielt gegen Obersontheim. Derbycharakter haben die beiden Partien der anderen Neulinge. Ilshofen II spielt in Hessental, Braunsbach tritt in Mainhardt an.

TSV Michelfeld – SGM Niedernhall/Weißbach: Nur mit Mühe hat der TSV Michelfeld die Liga halten können und sich erst über die Relegation gerettet. Es gab nun einen größeren Umbruch, der zusammen mit dem neuen Trainerduo Haag/Nierichlo einen „einstelligen Tabellenplatz“ bringen soll. Auch der Gast kommt mit neuem Trainer, Klaus Heinle hat den Posten übernommen und kann auf den Kader der letzten Saison und etliche Verstärkungen bauen. Im Pokal ist die SGM gegen Berlichingen/Jagsthausen gescheitert und bereits ausgeschieden.

TuRa Untermünkheim – SV Wachbach: Nach einer tollen Saison 2017/18 dürfte es für den SV Wachbach schwer werden, diese Leistungen zu toppen. Dies ist bereits in der Vorbereitung und im Pokalwettbewerb zu sehen. Auch für Trainer Arben Kaludra und seinem Co-Trainer Tobias Botsch ist die neue Saison kein Selbstläufer. „Gegen Obersontheim hat man gesehen, dass wir noch weit von unserer Topform entfernt sind. Das war aufgrund der vielen urlaubs- und verletzungsbedingten Ausfälle abzusehen.

Wir werden noch einige Wochen benötigen, um ein anderes Level zu erreichen. Bis dahin müssen wir so viele Punkte wie möglich einsammeln“. Untermünkheims Kader ist nahezu zusammengeblieben und daher eingespielt. „In der Vorbereitung haben sie mit Bietigheim und Crailsheim zwei Landesligisten besiegt. Mit Wilhelm, Öztürk und Reinwald stehen torgefährliche Spieler in ihren Reihen. Die müssen wir in den Griff bekommen“, sagt Kaludra. Bis Sonntag werden alle Urlauber zumindest zurückgekehrt sein. „Wir müssen nur auf die länger Verletzten Dörner, Gerner und Kaufmann verzichten. Selbstverständlich wollen wir mit einem Sieg in die Saison starten“. Untermünkheim musste am Mittwoch im Pokal ran und gewann mit Mühe beim B3-Ligisten mit 17:16 nach Elfmeterschießen.

SGM Markelsheim/Elpersheim – SV Mulfingen: „Die Vorbereitung war nicht so, wie ich es mir gewünscht habe“, meint Trainer Marco Reuß kurz vor dem ersten Spiel der SGM Markelsheim/Elpersheim in der Bezirksliga. Bekanntlich kam gegen den FC Creglingen schon in der ersten Pokalrunde das Aus. „Wir hatten zwar eine gute erste Halbzeit, haben da aber unsere Gelegenheiten schlecht zu Ende gespielt“. Nun gibt es gleich das Derby gegen Mulfingen. „Ein sehr wichtiges Spiel für beide“, so Reuß. „Keiner weiß genau, wo er leistungsmäßig wirklich steht“. Für Reuß wäre es wichtig, mit einem Sieg und drei Punkten zu starten. „Gerade in den Heimspielen müssen wir unbedingt was holen. Ich denke, es wird ein sehr umkämpftes Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden.“ Bei der SGM fehlen urlaubsbedingt einige Spieler – wie bei vielen Teams. „Aber wir sind trotzdem gut aufgestellt“, ist Marco Reuß zuversichtlich. Mulfingen musste am Mittwoch noch einmal im Pokal ran und verlor nach schwacher Leistung mit 1:4 bei der SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim.

SG Sindringen-Ernsbach – TSV Obersontheim: Der Dritte gegen den Vierten der letzten Saison –gleich zum Start treffen zwei starke Mannschaften aufeinander, die auch in dieser Saison zu den engsten Meisterschaftsanwärtern zählen. Im Pokal konnte sich Sindringen-Ernsbach knapp bei der SGM Taubertal/Röttingen durchsetzen. Obersontheim hatte dagegen beim 8:1-Sieg in Neuhütten keine Probleme. Beide Mannschaften konnten den Kader fast komplett zusammenhalten. Obersontheim aber hat sich deutlich verstärken können und kann sich wie zuletzt in Wachbach gezeigt auch durchsetzen.

Die SG baut wieder auf Christian Baier und Co. und hofft diesmal mit einem Sieg zu starten. Denn auch in der letzten Saison trafen beide im ersten Spiel aufeinander. Da gewann Obersontheim in Sindringen, die SG dafür im Rückspiel in Obersontheim.

TSV Dünsbach – TSV Neuenstein: Mehr (Dünsbach) oder weniger (Neuenstein) verlief die letztjährige Verbandsrunde für beide sorgenfrei. Für das Team um Trainer Karlheinz Pfeiffer heißt es ganz klar „Klassenerhalt“, gilt es doch einige Spielerabgänge aufzufangen. In Dünsbach blieb die Mannschaft bis auf einen Spieler komplett zusammen, für Spielertrainer Tilamnn Naundorf eine ideale Grundlage für eine gute Saison.

TSV Hessental – TSV Ilshofen II: Vor einem Umbruch steht der TSV Hessental. Vier Spielerabgängen stehen 17 Neuzugänge gegenüber. Da ist Trainer Jürgen Hartmann gefordert. Aber nicht nur vor dieser Aufgabe, sondern auch vor dem ersten Gegner heißt es, aufmerksam zu sein. Mit dem TSV Ilshofen II kommt ein ganz starker Aufsteiger in die Liga, der von Joachim Pfeifer trainiert wird. „Es gilt sich schnell an die neue Liga zu gewöhnen und einen sicheren Mittelfeldplatz zu erreichen“, sagt Pfeifer.

VfL Mainhardt – TSV Braunsbach: Kein geringerer als Wolfgang Walz trainiert den Aufsteiger aus der Kreisliga A 1. Mit ihm und einem unveränderten Kader soll das Ziel Klassenerhalt realisiert werden. Gespannt darf man sein, wie der TSV Braunsbach den Weggang von Torjäger Kevin Gfrärer und sechs weitere Spielerabgänge verkraften kann. Es wird wie letzte Saison wohl nur darum gehen, den Klassenerhalt zu sichern.

Spfr. Bühlerzell – VfR Altenmünster: Dieses Spiel wird nicht nur für Mike Dörr sondern für den gesamten Verein Spfr. Bühlerzell ein emotionales Ereignis werden. Noch einmal streift sich Mike Dörr (37) das Bühlerzeller Trikot über um gegen den VfR Altenmünster für sein 700. Pflichtspiel geehrt zu werden. Es war eine beispiellose Fußballer-Karriere, die seinesgleichen sucht.Angebote höherklassiger Vereine hat der Torjäger stets abgelehnt, er bleib seinen Sportfreunden treu. Bei Altenmünster war die Spielerfluktuation erneut sehr groß, das Team ist momentan nur schwer einzuschätzen.

