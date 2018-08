Aufsteiger bezwingt den FC Schweinberg

TSV Buchen – TSV Rosenberg 1:5

Zahlreiche Zuschauer sahen einen hochverdienten 5:1-Sieg des TSV Rosenberg, der mit dieser Leistung seine Meisterschaftsambitionen untermauerte. Zunächst verlief das Spiel ausgeglichen, doch ab der 20. Minute profitierten die Rosenberger von den sich häufenden Abspielfehlern der Buchener. So erzielte Breitinger nach einem Konter die Rosenberger Führung in der 22. Minute. Selbiger Spieler erhöhte drei Minuten später auf 2:0. Buchen konnte von Glück reden, dass ein weiteres Breitinger-Tor wegen Abseitsstellung nicht gegeben wurde. Dies gelang dann Wild, der einen schönen Angriff zum 3.0 für Rosenberg abschloss. Unmittelbar nach dem Wechsel schöpfte der TSV Buchen Hoffnung, als Berberich dem Rosenberger Keeper mit einem Schuss in den Torwinkel keine Chance ließ. Doch Buchen fehlte die Durchschlagskraft. Rosenberg machte es besser. Breitinger, der stärkste Mann auf dem Platz, erhöhte in der 70. Minute auf 4:1 und Pasour besiegelte kurz vor Schluss mit dem 5:1 die Buchener Niederlage.

Gommersdorf II – Hainstadt 1:2

Unglücklich ging es für die Heimelf los, als ein Rückpass zum Torwart nach wenigen Sekunden ins eigene Gehäuse trudelte. Im Anschluss hatte Co-Trainer M. Lieb Pech, dass sein Heber auf der Linie noch per Kopf von der Hainstadter Abwehr geklärt wurde. Im Gegenzug musste Asum nach Eckball den Kopfball von Gästetrainer J. Kilitschawyi klären. Vor der Pause fiel der Ausgleich für den VfR. F. Zürn scheiterte mit seinem Abschluss noch an Gästekeeper Münch, den anschließenden Eckball netzte Gärtner aber zum 1:1 per Kopf ein. Im zweiten Spielabschnitt egalisierten sich beide Mittelfeldreihen. Nach einem Foulspiel dezimierte sich Gommersdorf mit der Gelb-Roten Karte für Zürn (70.) und die Gäste bekamen mehr Spielanteile. Nach einem Eckball entwischte M. Wiese der VfR-Defensive und wuchtete den Ball unhaltbar zum 2:1 in die Maschen (80.). In der Folgezeit brachten die Gäste das Ergebnis über die Zeit.

Osterburken II – FC Schloßau 3:4

Bereits in der fünften Minute gingen die Gäste in Führung und bauten diese in der 24. Minute auf 2:0 per Foulelfmeter aus. Vier Minuten später kam der SV Osterburken II zum 1:2-Anschlusstreffer und in der 30. Minute fiel das 2:2. Kurz vor der Pause trafen die Gäste nur die Latte. Nach dem Wechsel war das Spiel ausgeglichen. Nach einem Freistoß (73.) gelang Schloßau das 2:3. Doch der SVO steckte nicht auf und kam in der 87. Minute noch zum 3:3. Im Gegenzug gelang den Gästen noch der glückliche 3:4-Siegtreffer.

Sennfeld/Roigh. - Schweinberg 2:1

Im ersten Kreisligaheimspiel zeigten die Hausherren eine couragierte Leistung. Sennfeld/Roigheim kombinierte sich einige Male gut in den gegnerischen Strafraum, ohne jedoch Kapital daraus zu schlagen. Die erste Chance für die Gäste bot sich in der 20. Minute, Schwab konnte allerdings parieren. Nur vier Minuten später war es dann soweit: Nach schneller Kombination über Vintonjak und Balb netzte B. Tschürtz zum Führungstreffer für die Heimelf ein. In der 30. Minute jubelten die Hausherren erneut, als der Ball nach Gewühl hinter der Linie schien, das Schiedsrichtergespann sah dies zu einiger Überraschung jedoch nicht so. Das überfällige 2:0 fiel kurz vor der Pause, nachdem Tschürtz auf Vintonjak auflegte und dieser nur noch einschieben musste. Die zweite Hälfte war gerade zwei Minuten alt, als Balb alleine auf Ühlein zulief und der Gästekeeper das vorentscheidende dritte Tor verhinderte. Weiter rollte Angriff auf Angriff auf das Schweinberger Tor, Ühlein hielt aber mit einer Klasseparade in der (53.) gegen Tschürtz seine Mannschaft im Spiel. So kam es wie es kommen musste, Baumann verkürzte in der 66. Minute zum 1:2. Schweinberg witterte Morgenluft und für Sennfeld/Roigheim boten sich durch die aufrückenden Gäste Konterchancen. Das Tor der Gäste schien an diesem Tag jedoch wie vernagelt und Vintonjak, Wall, Tschürtz und Karrer vergaben gegen einen überragenden Ühlein beste Möglichkeiten.

Erfeld/G. – Götzingen/Eberst. 0:1

Bei hohen Temperaturen waren die ersten 15 Minuten geprägt von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld und Abspielfehlern. In der 19. und 24. Minute machte Horn Tormöglichkeiten der Gäste zunichte. Die Heim-SG kam in der 32. Minute zu einer aussichtsreichen Tormöglichkeit. Nach der Pause gingen die Gäste nach einer Standardsituation in Führung. Die heimische Mannschaft verpasste in der Folgezeit den Ausgleich. Hauk schaffte es nicht nach einer schönen Einzelleistung den Ball im Tor unterzubringen. Beim Versuch den Ausgleich zu erzielen, kamen die Gäste immer wieder gefährlich vor das heimische Gehäuse. Am Ende blieb es beim verdienten Sieg der Gäste.

Hardheim/Bretzingen – Mudau 1:2

Schon in der ersten Minute hatte der TSV eine hundertprozentige Möglichkeit, die neben das Tor geschossen wurde. In der neunten Minute köpfte P. Volk an die Latte des Mudauer Tores. In der 25. Minute erzielte T. Schnell das 1:0 für die SpG Hardheim/Bretzingen nach Vorlage von Hack. Im Anschluss hatte der Gast eine Chance, aber J. Becker im Tor der Heimmannschaft vereitelte diese. Hardheim/Bretzingen spielte gut, verhinderte aber das 1:1 in der 40 Minute nicht. Nach der Pause hatte der TSV auf einmal Vorteile, die Heimmannschaft vernachlässigte das spielerische Element. So kam es wie es kommen musste: Haber erzielte in der 65. Minute das verdienten 2:1 für Mudau.

FC Hettingen – Höpfingen II 1:2

Die Gäste begannen besser und gaben bereits nach fünf Spielminuten ihren ersten Warnschuss über das FC-Gehäuse ab. Der TSV bestimmte das Spiel, ohne aber ernsthafte Torchancen zu kreieren. Die Heimelf kam erst Mitte der ersten Hälfte zu ihrer ersten Möglichkeit, doch Wagners Kopfball war zu zentral. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld schoss M. Beckert aus 20 Metern die verdiente Gästeführung. Daraufhin wachte der FC auf und hatte innerhalb von drei Minuten drei gute Einschussmöglichkeiten durch Reimann, welche allesamt vergeben wurden. Kurz vor der Pause wird Beckert auf der rechten Seite schön freigespielt und verwandelte mühelos zum 2:0. Im zweiten Durchgang spielte der FC deutlich besser, aber ohne sich gefährliche Torchancen zu erspielen. Die kompakt stehenden Gäste blieben stets durch Konter gefährlich. Zehn Minuten vor Spielende schoss D. Nolde zum verdienten Anschlusstreffer aus elf Metern trocken ein. Kurz vor Spielende hatte T. Schmelcher den Ausgleich auf dem Kopf, doch dieser ging denkbar knapp am Gäste Gehäuse vorbei.

SV Seckach – SV Waldhausen 2:4

Forscher Beginn des Aufsteigers und so hatte die Defensive der Gastgeber alle Hände voll zu tun. Die Hausherren kamen erstmals in der siebten Minute vor des Gegners Tor. Diese Chancen im Doppelpack von B. Erfurt hatte es in sich. Ebenso L. Schleiers Möglichkeit aus kurzer Distanz, der jedoch zu zentral auf Keeper Weckbach schoss. Nachdem Erfurt an D. Ganskes Flanke vorbei rutschte war es vorbei mit der Herrlichkeit. Der SVW übernahm das Spielgeschehen. Viele Einladungen durch unnötige Ballverluste auf Seckacher Seite machten es den Gästen leicht, zu Chancen zu kommen. Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag: Ballverlust, schneller Konter und schwaches Abwehrverhalten ermöglichte Glodschmitt die 1:0-Führung. Nur zwei Minuten danach erhöhte Schnorr per Kopf auf 2:0 und in der 55. Minute nach einem Ausflug des Seckacher Keepers gar das 3:0 durch Hamrita. Als D. Ganske per Foulelfmeter auf 1:3 verkürzte, keimte nochmals Hoffnung auf, denn Mehl und Erfurt hatten binnen Sekunden den zweiten Treffer auf dem Fuße. Die Gäste übernahmen wieder das Spielgeschehen und stellten durch Schnorr auf 4:1, ehe D. Ganske mit einem weiteren Foulelfmeter auf 2:4 verkürzte. Kommentar des Ex-Coaches und jetzigem Finanzvorstand Reinhard Eckl: Ohne die nötige Aggressivität kann es nicht funktionieren.

FC Donebach – Heidersbach 5:2

Nach anfänglichem Abtasten gelang dem FC Donebach letztlich ein niemals gefährdeter 5:2-Erfolg über den VfB Heidersbach. Andre Hört (37.) brachte die Gastgeber in Führung, Fünf Minuten später glich D. Schulz zum 1:1 aus. Kurz vor dem Seitenwechsel markierte Florian Hoffmann das 2:1. Nach dem Wechsel fiel schnell die Vorentscheidung: Per Foulelfmeter erhöhte M. Walz (57.) auf 3:1, ehe drei Minuten später M. Schnetz für das 4:1 sorgte. Erneut Manuel Walz stellte das 5:1 her (80.), ehe Dominik Schulz (86.) mit seinem zweiten Treffer für den 2:5-Endstand sorgte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.08.2018