Auftakt der „Endspiel-Serie“

Den Spaß am Fußballspielen haben die Kicker des Verbandsligisten FV Lauda noch längst nicht verloren, doch die Auswärtspartie am Samstag um 15 Uhr beim FC Zuzenhausen ist nur der Aufgalopp zu den nachfolgenden Sechs-Punkte-Spielen gegen Kirchheim, Schwetzingen und Wieblingen – allesamt die schärfsten Mitkonkurrenten im Abstiegskampf. Gegenüber dem Tabellen-15. Schwetzingen fehlen dem FV Lauda nur fünf Zähler; selbst der erste Nichtabstiegsplatz, den der VfB Eppingen mit 23 Punkten belegt, ist noch längst nicht außer Reichweite.

Die ernüchternde 1-3-11-Bilanz im Kräftemessen mit Zuzenhausen nährt nach 15 Aufeinandertreffen nicht unbedingt die Hoffnung, als Vorletzter mit zwölf Punkten auf dem Konto die Aufholjagd bereits am Samstag beginnen zu können. Seit 2006 gelang „in Zuze“ kein „Dreier“ und zwei torlose Unentschieden waren die einzige Ausbeute. So wäre ein Zähler in der augenblicklichen Verfassung schon ein Riesenerfolg.

Erschwerend kommt hinzu, dass das „Lazarett“ der Taubertäler mit einigen Langzeitverletzten beachtlich groß ist. Im Aufgebot fehlen nach wie vor Torwart Sven Bornhorst, die Schmidt-Brüder Kevin und Rouven, Tolga Kaplan und zu allem Überfluss auch noch Janik Ondrasch, der im Hinspiel das gefeierte erste Saisontor zum 1:1 erzielte.

FCZ will Deckel drauf machen

Mit diesen Vorzeichen plant der Gastgeber gedanklich den Sieg gegen die Taubertäler schon fest ein, denn die Elf von Trainer Dietmar Zuleger will mit dann 31 Punkten beruhigt den Klassenerhalt so gut wie festzurren.

Ganz anders ist die Situation bei der Mannschaft von Marcel Baumann, die in den Testspielen viel Mühe hatte, in der Defensive „die Schotten dicht“ zu halten: Nach den beiden klaren Niederlagen des FV zum Jahresabschluss 2018 mit 0:6 und 1:5 im Hinspiel spricht viel dafür, dass die Samstagspartie für die Kraichgauer ein Selbstläufer wird. Wie hoffnungsfroh waren die Eisenbahnstädter als Aufsteiger in die Runde gestartet; nach dem beeindruckenden 0:0 daheim gegen Heddesheim mussten sie sich nur mit 0:1 beim VfR Mannheim geschlagen geben. Auch im dritten Punktspiel daheim gegen den FC Zuzenhausen, sah es beim Stand von 1:1 bis zur 70. Minute noch vielversprechend aus. Dann spielte der FV auf Sieg, lief in Konter, die der FC eiskalt zum 5:1 verwertete. Jetzt gilt es, die damals gezeigten Schwächen möglichst erst gar nicht aufkommen zu lassen.

Die Prognose, dass Torchancen auf dem Sportgelände in Zuzenhausen für die Gäste rar gesät sein werden, ist wohl nicht gewagt. Nach dem unglücklichen Hinspiel müssten die Laudaer Kicker um Marcel Baumann und Dominik Gerberich mindestens „mit Wut im Bauch“ auflaufen, um die Schmach vom Hinspiel mit einer Energieleistung vergessen zu machen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.03.2019