Aus „virtuell“ soll „reell“ werden

Anzeige

Mit einem kleinen Nachholprogramm starten die beiden B-Klassen des Fußball-Kreises Buchen ins neue Jahr. Die Vorbereitung der Teams, vor allem der Reserven, gestaltete sich aufgrund der strengen Winterwitterung als sehr schwierig. Die gerne benutzte Fußball-Phrase „Wir wissen nicht, wo wir stehen“, wird für viele Teams der tiefsten Spielklasse im Kreis Buchen zum Jahresstart bittere Realität sein. Eine seriöse Einschätzung der Leistungsstärke der einzelnen Mannschaften ist kaum möglich.

Kreisklasse B1 Buchen

Die Treffsichersten der B1 38 Tore: Muhammed Hammoud (TTSC Buchen). 10 Tore: David Djapa (SG Buch/Brehmen-Erfeld/Gerichtstetten II), Florian Kern (SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen), Bahadir Türkyilmaz (TTSC Buchen).

Wacker schleppt sich erneut der TSV Merchingen durch die Saison. Am Sonntag empfangen die Ravensteiner die SpG Sennfeld/Roigheim III/Leibenstadt II. Der TSV will den ersten Sieg der Saison, die neue Spielgemeinschaft den zweiten Auswärts-Dreier in dieser Runde.

Der TTSC Buchen dürfte auf dem Weg zurück in die Kreisklasse A nicht mehr aufzuhalten sein; auch nicht von Donebachs Kreisliga-Reserve, bei welcher der TTSC antritt.