Auslosung live im TV

Auslosung: Am Samstag, 7. April, werden in der Halbzeitpause der Drittligabegegnung zwischen dem 1. FC Magdeburg und Karlsruher SC die Aufstiegsspiele zur 3. Liga ausgelost. Das Topspiel des 33. Spieltages wird dabei ab 14 Uhr auch im live im MDR zu sehen sein. Die Hinspiele sind für Donnerstag, 24. Mai, vorgesehen, die Rückspiele für Sonntag, 27. Mai. Teilnahmeberechtigt an den Aufstiegsspielen sind die Meister der fünf Regionalligen (Nord, Nordost, West, Südwest, Bayern) sowie der Zweitplatzierte aus dem Südwesten. Der Erstplatzierte der Südwest-Staffel darf nicht gegen den Vizemeister seiner Staffel spielen. Um möglichen Wettbewerbsverzerrungen in der Saisonendphase vorzubeugen, werden die Teilnehmer der Regionalliga Südwest am 7. April zunächst mit der Bezeichnung „Südwest A“ und „Südwest B“ gezogen. Die genaue Zuordnung der beiden Klubs erfolgt dann später.

Vertragsgespräche: Kickers-Kapitän Sebastian Neumann kann sich eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags in Würzburg vorstellen. Dies bestätigte er gegenüber dem TV-Sender Telekom Sport: „Es sieht so aus, dass ich mit Würzburg in Gesprächen bin. Natürlich habe ich aber auch andere Optionen.“ Eine Entscheidung kündigte der 27-Jährige für Anfang April an. Mit 31 Spielen in dieser Saison gehört der gebürtige Berliner zu den tragenden Säulen des FWK. pati