„Ausscheiden des FSV sehr bedauerlich“

„Der FSV Dornberg zieht mit sofortiger Wirkung seine Mannschaft aus der Kreisklasse B1 zurück.“ Das war diese Woche auf der Facebookseite des Vereins zu lesen. Der FSV nannte für diesen Schritt vier Gründe: Die zum Teil ablehnende Stimmung in Hardheim, eine Verrohung des Amateurfußballs, die nicht nachvollziehbaren Zuweisungen im Rahmen der Anschlussunterbringung (Zuteilung der Flüchtlinge an Städte und Gemeinden, nachdem über ihren Asylantrag entschieden wurde), sowie Ausländerfeindlichkeiten auf und neben dem Platz.

Der Vorsitzende des Fußballkreises Buchen, Klaus Zimmermann, sagt: Ich bedaure das Ausscheiden des Vereins.“ Er lobte die ehrenamtliche Arbeit aller Beteiligten: „Der FSV Dornberg war auf einem guten Weg“, so Zimmermann. Vorwürfe, wie sie von den Dornbergern ins Feld geführt werden, seien ihm von anderen Vereinen nicht bekannt. Zimmermann sei vom FSV jedoch immer wieder auf die Problematik mit Diskriminierungen und Beleidigungen, gerade bei Auswärtsspielen, aufmerksam gemacht worden. Wenn gegen Ende des Spiels Sätze, wie „Hau ihn um!“ zu hören seien, sorgt das für völliges Unverständnis, so Zimmermann.

Dass ein Verein sein Team wegen solcher Probleme vom Spielbetrieb abmeldet, ist bis heute einmalig. Allerdings könnte es in Folge von Spielermangel in dieser Saison auch bei anderen Vereinen eng werden, so dass es auch in Zukunft zu Rückzügen aus der Liga kommen kann.

Aber weiter geht es: Am Wochenende rollt der Ball wieder in der Kreisklasse B1 in Buchen. nb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018