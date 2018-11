„Außenseitermit Chancen“

Die FN sprachen mit Stephan Braun, zusammen mit Chris Moschüring Spielertrainer des FC Grünsfeld.

Herr Braun, haben Sie nach fünf Wochen auf dem letzten Tabellenplatz – seit dem zweiten Spieltag – daran geglaubt, dass der FC Grünsfeld sich noch so steigern kann?

Stephan Braun: Auf jeden Fall. Wir haben auch in den ersten fünf Spielen keine ganz schlechten Spiele abgeliefert – vor allem die beiden Heimspiele. Wir haben leider in diesen Spielen aber zu wenig Tore aus unseren Chancen gemacht. Insgesamt hat die Mannschaft das Potenzial für die Landesliga. Daran haben wir auch immer geglaubt und weiter in den Trainingseinheiten hart gearbeitet.

20 Punkte holte Ihre Mannschaft in der Hinrunde; reichen dann 40 Punkte zum Klassenerhalt?

Braun: 40 Punkte werden sicherlich zum Klassenerhalt reichen.

Hat die Mannschaft eine Chance gegen den Spitzenreiter?

Braun: Bei allem Respekt vor Neckarelz, die Spvgg. spielt ebenfalls in der Landesliga Odenwald und nicht mehr in der Verbands- Ober- oder Regionalliga. Von daher sind wir sicherlich der Außenseiter, aber wir rechnen uns schon eine gute Chance aus, auch in diesem Spiel zu punkten. ferö/Bild: Herrmann

