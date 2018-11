Auswärtssieg für Wachbach

Obersontheim – Wachbach 0:2

Tore: 0:1 (38.) Felix Gutsche, 0:2 (89., Elfmeter) Bernd Botsch. – Schiedsrichter: Tom Schmidt.

Der Bezirksligist SV Wachbach feierte gestern Nachmittag im Verfolgerduell in Obersontheim einen 2:0-Sieg. Felix Gutsche brachte die Gäste in der 38. Minute mit 1:0 in Führung. Erst kurz vor Schluss dann die endgültige Entscheidung: Bernd Botsch traf in der 89. Minute per Elfmeter zum 2:0. In der Nachspielzeit wurde ein Spieler der Gastgeber mit gelb-rot vom Platz gestellt.

Trotz des sechsten Saisonsiegs bleibt der SV Wachbach weiterhin auf Platz vier, rückte aber bis auf zwei Punkte an den dritten Tabellenplatz heran, den weiterhin Obersontheim belegt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.11.2018