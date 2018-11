Auswärtsspiel beim "Lieblingsgegner"

Die Fußballerinnen des ETSV Würzburg treten in einem Spiel der 2. Bundesliga am Sonntag um 14 Uhr beim FFC Frankfurt II an.

Vier Auswärtsspiele, vier Siege: So lautet die bisherige Saisonbilanz der ETSV-Mädels, die sich wahrlich sehen lassen kann. Dementsprechend fahren die "Breunig-Schützlinge" selbstbewusst, aber auch mit dem notwendigen Respekt zum hessischen Nachbarn.

