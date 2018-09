Auswärtsspiel für SC Klinge

Zwölf Mannschaften aus ersten Runde sowie die zwölf Verbandsliga-Teams spielen in Runde zwei um den Einzug ins Achtelfinale des Badischen Fußball-Pokals der Frauen. Über ein Freilos freuten sich 1. FC Ersingen (LL MB) und VfK Diedesheim (VL), die somit gemeinsam mit den drei Oberligisten in der Runde der letzten 16 warten. In Runde zwei stehen demnach elf Partien an:

Samstag, 29. September, 18 Uhr: VfB Bretten (LL MB) – TSV Neckarau (VL); Mittwoch, 3. Oktober, 11 Uhr: Post Südstadt Karlsruhe (LL MB) – FC Viktoria Odenheim (VL), 1. FC Mühlhausen (LL RN/OD) – FC Weiher (VL), FV Fortuna Kirchfeld (LL MB) – FSV Büchenau (VL); Mittwoch, 3. Oktober, 15 Uhr: 1. FC Ispringen (LL MB) – TSV Amicitia Viernheim (VL), SpG PSV Mannheim/Ladenburg (LL RN II) – SpG St. Leon/Mingolsheim (LL RN/OD), SpG Büchig/Neibsheim (LL MB) – SC Klinge Seckach (VL), SSV Vogelstang (LL RN II) – FC Wertheim-Eichel (LL RN/OD), SG HD Kirchheim (VL) – BSC Mückenloch (VL), SpG Dittwar/TBB (LL RN/OD) – Karlsruher FV (VL), Mittwoch, 3. Oktober, 18 Uhr: KIT SC (VL) – SV Zeutern (VL).

Das Achtelfinale ist für den 1. November vorgesehen. aka

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.09.2018