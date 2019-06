Auszeichnungen für große Ausdauer an der Pfeife

Auf ihrer Jahreshauptversammlung im Sportheim des FV Mosbach ehrten die Mosbacher Schiedsrichter Unparteiische für ihre langjährige Tätigkeit. Rainer Braun, Alexander Lingsch und Robin Siegl vom Schiedsrichterausschuss sowie Anton Geier als Vertreter des Fußballkreises Mosbach nahmen diese Ehrungen vor.

Die Schiedsrichterehrennadel in Bronze für zehnjährige aktive Schiedsrichtertätigkeit erhielten Christian und Dominik Fuhrig vom SV Sattelbach. Während Christian Fuhrig bereits für Nachwuchs an der Pfeife gesorgt hat, indem er seinen Sohn Fabian zum Neulingslehr-gang anmeldete, war Dominik Fuhrig der Mann mit den meisten Einsätzen aller Mosbacher Schiedsrichter in der laufenden Spielzeit. Darüber hinaus wurden auch Steffen Rauer (VfR Fahrenbach), Christian Rochow (FC Neckarzimmern) und Timo Wieder (SV Dielbach) für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt.

Bereits 20 Jahre an der Pfeife haben Wolfgang Jaksz (FC Mosbach) und Uwe Voß (SV Neckarburken) auf dem Buckel, die hierfür die Schiedsrichterehrennadel in Silber erhielten. Auch Torsten Hähne (FV Elztal) hätte für 20 Jahre ausgezeichnet werden sollen, war aber kurzfristig leider verhindert. Seine Ehrung wird auf der nächsten Versammlung nachgeholt werden, ebenso wie die von Freddi Denz (SV Obrigheim), der schon seit 30 Jahren als Schiedsrichter aktiv ist. Geehrt werden konnte hierfür sein Vereinskamerad Detlev Krones, der die Schieds-richterehrennadel in Gold erhielt.

Ganz besonders würdigte der Schiedsrichterausschuss Gerhard Beisel vom TSV Schwarzach. Nur ganz wenige haben die Ausdauer und auch die Gesundheit, um auf 50 Jahre aktive Schiedsrichtertätigkeit zurückblicken zu können. Beisel war in diesem Jahr bereits Kreissieger bei der Aktion „Danke Schiri“, unter anderem weil er sich für die Integration junger ausländischer Unparteiischer einsetzt und diese tatkräftig unterstützt. sb

