Bader: „Gibt ein grundsätzliches Problem“

Gleich mehrere Drittligavereine sollen in der Länderspielpause beim DFB vorstellig gewesen sein.

Die Vereine sollen laut einem Bericht des Sportmagazins Kicker nicht mit den bisherigen Schiedsrichterleistungen in den bisher 150 ausgetragenen Partien einverstanden gewesen sein. So moniert beispielsweise FCK Sport-Geschäftsführer Martin Bader: „Wenn wir die Leistungen der Schiedsrichter in der Breite betrachten, gibt es ein grundsätzliches Problem.“

Nicht nur Testbecken

Bader weiter: „Die 3. Liga sollte nicht nur Testbecken für die 2. und 1. Liga sein. Denn der DFB gibt uns Vereinen einen riesengroßen strikten Anforderungskatalog, was wir alles liefern müssen. Von Werbeverträgen über Sicherheitskonzepte bis zur Lux-Zahl des Flutlichtes muss alles auf höchstem Niveau sein und dreimal schriftlich testiert sein. Daher sollte eine gewisse Verlässlichkeit und Qualität bei den Spielleitungen gewährleistet sein.“ Hingegen betont DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich: „Bisher haben wir von den Klubs nur in einem Fall ein negatives Feedback erhalten.“ pati

