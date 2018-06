Badische Farben gut vertreten

Anzeige

Noah Wörner, Toni Lovrinovic, Robert Balint und Julian Heffner waren für die Auswahl Badens beim Deutschland-Cup in Leipzig-Delitzsch an den olympischen Geräten am Start. Die vier Turner vom FC Viktoria Hettingen hatten sich dafür beim Landesturnfest in Weinheim qualifiziert und waren von Tibor Mellert vom Badischen-Turner-Bund für die Auswahl Baden nominiert worden. Die jungen Sportler turnten zum ersten Mal auf dieser Ebene und wurden deshalb von Fans aus der Heimat unterstützt.

Die Konkurrenten kamen aus den Turnzentren Heidelberg, Bochum, Herbolzheim, München, Mannheim, Würzburg, Bremen, Stuttgart und Berlin.

Noah Wörner startete in der Altersklasse 14/15 und belegte den beachtlichen 17. Platz auf Bundesebene. Fast ebenso erfolgreich waren in der Altersklasse 16/17 Toni Lovrinovic (19. Platz), Robert Balint (20. Platz) und Julian Heffner (25. Platz).