Badische Pokalwettbewerbe der Junioren starten mit Reduzierungsrunde

Der BFV-Pokal der A-, B- und C-Junioren startet am kommenden Wochenende mit der Reduzierungsrunde, an der jeweils 18 über den Kreispokal qualifizierte Teams teilnehmen. In der zweiten Runde steigen dann die Ober- und Bundesligisten ein.

A-Junioren

Samstag, 23. März, 15 Uhr: JSG Külsheim/Uissigheim/Hundheim – Steinbach (KL = Kreisliga) – FC Zuzenhausen (VL = Verbandsliga), JSK Karlsdorf-Neuthard (KL) – SpVgg Durlach-Aue (VL), JSG Walldürn/Hainstadt/Hettigenbeuern (LL = Landesliga) – VfR Mannheim (VL), JSG Lobbach (KL) – VfB Bretten (LL), SV Neckargerach (LL) – FC Nöttingen (VL), JFV Stutensee (KL) – TSV Amicitia Viernheim (VL), JSG Waldbrunn (LL) – SG HD-Kirchheim (VL), JSG Altheim/Götzingen/Schlierstadt (KL) – SV Nassig (LL). Mittwoch, 27. März, 19.30 Uhr: 1.FC Birkenfeld (KL) – VfB Eppingen (VL).

B-Junioren

Samstag, 23. März, 15 Uhr: SV Sandhausen II (VL) – FV Lauda (VL), JSK Kleiner Odenwald/Reichartshausen (KL) – FC Germania Forst (LL), 1.CfR Pforzheim II (LL) – TSG 62/09 Weinheim (LL), JSG Wildbach Maintal/Nassig (LL) – SpVgg Neckarelz (VL). Sonntag, 24. März, 12.30 Uhr: JSG Kirchfeld/FC/Germ. Neureut (LL) – FC Nöttingen (VL). Sonntag, 24. März, 17.30 Uhr: JSG Seckach/Auerbach/Schefflenz II (KL) – SV Waldhof Mannheim II (VL). Dienstag, 26. März, 19.30 Uhr: JSG Schlierstadt/Altheim/Götzingen (LL) – VfB Eppingen (VL). Freilose: JSG Neckar-Odenwald (LL), VfB Rauenberg (KL), JSG Malsch/ Ettlingenweier/ Bruchhausen (LL), FC Olympia Kirrlach (LL).

C-Junioren

Samstag, 23. März, 15 Uhr: TSG 62/09 Weinheim (LL) – SVK Beiertheim (VL), JSG Brehmbachtal (KL) – JSG Mosbach/Obrigheim/Diedesheim (LL), JSG Mudau (LL) – SG HD-Kirchheim (VL), SV Osterburken (KL) – SV Waldhof Mannheim II (VL), 1.CfR Pforzheim II (KL) – TSV 05 Reichenbach (LL), SV Kickers Büchig (KL) – JSG Helmstadt/Bargen/Neckarbischofsheim (KL), JSG Rohrbach/Kürnbach/Sulzfeld (KL) – JSG Nassig/Wildbach Maintal (LL), FC Sportfreunde Dossenheim (KKA) – FC Nöttingen (VL). Mittwoch, 27. März, 19 Uhr: FC Germania Forst (LL) - SpVgg Neckarelz (VL). fz

