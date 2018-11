Balb rettet Sennfeld/R. die drei Punkte

Waldhausen – Sennfeld/Roig. 1:2

In der ersten Hälfte spielte der heimische ersatzgeschwächte SVW defensiv gegen den Favoriten aus Sennfeld/Roigheim. Der Gast war zwar feldüberlegen, doch in der 22. Minute setzte sich Ramp in der Spielhälfte der Gäste gegen Torwart Schulz durch, schoss den Ball aber rechts am Tor vorbei. Kurz vor der Pause setzte Fahr vom VfB den Ball knapp über die Latte, und mit dem letzten Angriff der ersten Hälfte erzielte Balb die 1:0-Führung der Gäste. In der zweiten Hälfte sahen die zahlreichen Zuschauer dann ein Spiel auf Augenhöhe, denn der SVW spielte von Beginn an mit. Der Gast hatte zwar die Mehrzahl der Chancen, doch das Tor des Monats erzielte der eingewechselte Schäfer. Nach einem Freistoß von Schnorr aus der eigenen Hälfte, legte Schell den Ball per Kopf auf Schäfer, der den Ball aus halblinker Position mit der Brust annahm und per Dropkick in den rechten Winkel jagte. Weckbach hielt bei den nächsten Angriffen des VfB seinen Kasten sauber, doch in der 88. Minute wehrte er den Ball nach einem schnellen Angriff der Gäste nur noch ab, und Balb schoss den Ball unter dem Jubel seiner Mitspieler und der Zuschauer über die Linie.

TSV Höpfingen II – Schloßau 0:5

Die TSV-Pläne gegen das Top-Team wurden früh durchkreuzt. Es waren nämlich noch keine 60 Sekunden gespielt, da war der erste Schloßauer Angriffswirbel schon von Erfolg gekrönt. P. Ihrig hatte zur 1:0-Gästeführung getroffen. Die Gelb-Blauen gerieten dadurch nicht in Panik, starteten bald selbst sehenswerte Angriffe – so durch S. Dietz in der fünften Minute. Der Tabellenzweite initiierte aber immer wieder brandgefährliche Situationen: So rettete TSV-Torwart L. Stöckel in der 17. Minute gegen den heranstürmenden T. Scheuermann, der auch in der Folge für Unruhe im Gastgeberstrafraum sorgte. In der 28. Minute traf erneut der bestens angespielte P. Ihrig nun per Kopf zum 2:0. Bald klärte erneut der starke L. Stöckel im TSV-Tor gegen Torjäger Brech, der kurz vor der Pause, nachdem der TSV erneut offensiv unterwegs war, souverän zum 3:0 erfolgreich war. Somit war es ein schwieriges Unterfangen für die Gastgeber nach Wiederbeginn, die dennoch immer wieder in FC-Tornähe auftauchten. Effizienter agierte der FC, und mit seinem dritten Treffer schraubte Ihrig in der 61. Minute auf 4:0 hoch. FC-Defensivkraft Mechler bereinigte wenig später auf der Linie bei C. Kaisers Aktion. Statt dem verdienten Ehrentreffer komplettierte J. Gornik in der 78. Minute zum 5:0-Endstand.

FC Schweinberg – SG Erfeld/G. 0:0

Nach zwei Minuten musste Gästekeeper Horn bereits sein ganzes Können aufbieten. Einen Freistoß von P. Baumann lenkte er gerade noch über die Latte. Danach viel Stückwerk auf beiden Seiten und kaum ein Spielfluss. Einzig Standards sorgten hier und da für Gefahr. Auch die zweite Spielhälfte brachte kaum Erwärmendes für die frierenden Zuschauer, welche ihren Unmut teilweise lautstark äußerten. Schweinberg vergab noch zwei hochkarätige Chancen!

FC Hettingen – Hainstadt 1:1

Nach einer Viertelstunde begann die beste Phase im Spiel des FC. Noldes Chance wurde pariert. Ebenso wurde in der gleichen Minute ein Freistoß von Reimann von dem klasse aufgelegten Gästekeeper pariert. Es folgete Chance auf Chance für Hettingen. Die beste Einschussmöglichkeit hatte Platonov in der 18. Minute als Münch im Tor der Hainstadter das Ein-gegen-eins für sich entschied. Den darauf folgenden Eckball setzte Wagner per Kopf knapp neben das Gästetor. Es kam jedoch wie so oft im Fußball, und Hainstadt erzielte in der 38. Minute durch einen schön vorgetragenen Konter das 1:0. In der zweiten Hälfte erzielte Penner mit der ersten nennenswerten Aktion den Ausgleich für den FC erzielen. Danach spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. Kurz vor Ende der Partie hatte Reimann noch mal eine Chance. Er verzog seinen Schuss jedoch, und es blieb auf Grund der Chancenflut in der ersten Hälfte bei einem für die Gäste schmeichelhaften 1:1.

FC Donebach – SV Seckach 3:1

Die Hausherren legten einen Blitzstart hin. Bereits mit dem ersten Angriff nutzte Neubig eine Unachtsamkeit des SVS aus und schob zur Führung ein. Bereits in der 14. Minute erzielte Neubig nach schöner Vorarbeit vom pfeilschnellen Hoffmann das 2:0. Auch in der Folgezeit hatte der FCD das Heft in der Hand und spielte sich weitere Tormöglichkeiten heraus. Die Hausherren verwalteten in der zweiten Hälfte das Ergebnis. Den Gästen fehlten die Mittel, um der Hintermannschaft der Grün-Weißen Probleme zu bereiten. In der 90. Minute war es FC-Angreifer Hoffmann, der einen Sololauf zum 3:0 abschloss. Danach ersprintete sich Kapitän Erfurt einen langen Ball und lüpfte diesen über FC-Torhüter Jakob zum 1:3 für die Gäste.

SV Osterburken II – TSV Mudau 1:4

Mit einem Paukenschlag ging der SV Osterburken II bereits in der ersten Minute in Führung. Nach einer Viertelstunde kamen die Gäste durch einen Kopfball zum 1:1-Ausgleich. Mudau hatte nun mehrere Chancen. Nach dem Wechsel war die Partie ausgeglichen, und in der 52. Minute nutzten die Gäste einen Abpraller zum 2:1. In der 73. Minute kamen die Odenwälder zum 3:1. Mit einem abgefälschten Schuss erhöhte Mudau zum 4:1-Endstand. Mit der 16. Niederlage in Folge kann wohl nur noch ein Wunder den Osterburkener Abstieg verhindern.

TSV Buchen – VfB Heidersbach 4:1

Beide Mannschaften begannen offensiv. Bereits in der ersten Minute verfehlte ein Kopfball von Gramlich das Gehäuse, während im Gegenzug der Gästestürmer zu hoch zielte. Das 1:0 für den TSV erzielte M. Schwing in der achten Minute nach Vorarbeit von Jakob. M. Groskinsky erhöhte mit einem wuchtigen Kopfball auf 2:0. Derselbe Spiele staubte nach 30. Minuten zum 3:0 ab. Zu Beginn der zweiten Hälfte machte Heidersbach Druck, und E. Hilbert parierte einen Freistoß. Die Gäste blieben vor allem nach Standards gefährlich und trafen nach einem abgewehrten Freistoß nur den Außenpfosten. Eine Viertelstunde vor Schluss erzielte Heidersbach nach einem Eckball mit einem sehenswerten Rückzieher den Anschlusstreffer. Die Antwort des TSV war in der 84. Minute das 4:1 durch Jakob, der eine gelungene Aktion über Schwing und Gramlich gekonnt abschloss. Zum Abschluss der Hinrunde zeigte der TSV unter der guten Leitung des Schiedsrichters Kolmer eine mannschaftlich geschlossene Leistung.

Hardh./Bretz.– Götzingen/E. 1:1

Das Spiel lief von Anfang an nur in Richtung Bretzingen. Die Gäste hatten einfach mehr vom Spiel und setzten die Heimmannschaft immer wieder unter Druck. Hardheim/Bretzingen versuchte mitzuhalten, aber durch viele Abspielfehler und hastige Spielweise kam einfach nichts zustande. So kam es wie es kommen musste, der Gast ging in der 43. Minute verdient in Führung. Nach der Pause versuchte der Gast das zweite Tor zu machen, aber jetzt war Hardheim/Bretzingen besser eingestellt und kämpfte verbissen um den Ausgleich. Die Heimmannschaft wechselte in der 70. Minute T. Schnell für Hamidovic ein und stellte vorn im Sturm etwas um, dadurch wurde es gefährlicher. Nach einem schönen Spielzug, fiel in der 80. Minute durch Cakar das 1:1, das auf Grund der letzten 25. Minuten nicht unverdient, aber dennoch glücklich war.

