Balbachtäler vor Meisterschaft

Mit einem Heimsieg gegen die SpG Beckstein-Königshofen II könnte die SpG Oberbalbach/Unterbalbach II die Meisterschaft in der Staffel 1 endgültig perfekt machen. Einfach wird es jedoch nicht, da Beckstein-Königshofen II noch mit Gerchsheim II-Unteraltertheim II um den Relegationsplatz kämpft und deshalb um jeden Preis punkten muss. Die Gerchsheimer, die einen Punkt, aber auch ein Spiel mehr auf dem Konto haben, treffen indes auf die SpG Windischbuch/Schwabhausen III.

In der Staffel 2 könnte Eintracht Nassig III mit einem „Dreier“ bei der SpG Welzbachtal II einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen. Der VfB Reicholzheim/D. II und Türkgücü Wertheim II liefern sich ein Fernduell um Rang zwei, in das auch der diese Woche spielfreie FC Külsheim II noch involviert ist. mbe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019