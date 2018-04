Ballenberg muss auf der Hut sein

Anzeige

SV Schlierstadt – TSV Krautheim. Bei den Schlierstadtern läuft es in der rückrunde nicht nach Wunsch, nehmen sie in der Rückrundentabelle bisher doch nur Rang 5, womit sie aus den Aufstiegsrängen gerutscht sind. Gegen die ebenfalls schwächelnden Krautheimer muss jetzt mit einem hoch motivierten Kader angetreten werden, um sich „ein Platz auf dem Treppchen“ zu sichern.

FV Laudenberg – SpG Adelsheim/Oberkessach. Die SpG will weiterhin „bei den ganz Großen“ mitspielen. Im jüngsten Spiel bot Adelsheim/Oberkessach den Schlierstädtern die Stirn und muss jetzt gegen Laudenberg nachlegen. Der FV rangelte sich zuletzt auf den achten Platz, der Siebte soll nicht lange auf sich warten lassen. . .

SpG Berolzheim/Hirschlanden – SpG Schloßau II/Mudau II. Befreiungsschlag bei der SpG: Alle drei Punkte nahm die Spielgemeinschaft am letzten Spieltag mit. Gegen den Tabellenletzten stehen die Chancen gut, wieder als Sieger vom Feld zu gehen. Für die Gast-SpG geht es in den letzten Saisonwochen nur noch darum, sich würdig aus der Klasse zu verabschieden. Das Nachholspiel in Krautheim konnte man wegen Spielermangels erst gar nicht bestreiten.

SpG Sennfeld/Roigheim – SV Großeicholzheim. Die SV-Defensive hatte am Donnerstag wohl Urlaub, anders lässt sich die 0:9-Niederlage wohl nicht erklären. Für das nächste Spiel sollte die Abwehr allerdings wieder an Ort und Stelle sein, schließlich wird bei der SpG jeder Mann gebraucht. Die Heimmannschaft muss mit einem Sieg versuchen, ihre aktuelle Top-Platzierung gegen Konkurrenz Schlierstadt zu verteidigen.

