Ballspaß an Grundschulen

„Gemeinsam am Ball“ sind Fußballvereine und Grundschulen beim Sepp-Herberger-Tag. Bewerben können sich Grundschulen und Fußballvereine in Deutschland.

Gemeinsam führen sie den Sepp-Herberger-Tag durch, in dessen Mittelpunkt ein Fußballturnier für die Kinder der Grundschule steht. Dies kann als Klassenturnier, aber auch in anderen Formen durchgeführt werden. Daneben ist ein Rahmenprogramm vorgesehen, das die Kinder sinnvoll und abwechslungsreich beschäftigt, darunter eine Mitmachstation zur Wahrung des Andenkens an Sepp Herberger. Für die Durchführung erhalten alle Vereine ein Materialpaket, in dem auch eine Organisationsbroschüre enthalten ist. Verbindlich angeboten werden muss außerdem das DFB-Fußball-Abzeichen oder das DFB-Paule-Schnupper-Abzeichen sowie. Das Material hierfür können die Vereine auf fussballabzeichen.de bestellen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019