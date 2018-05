Bauen auf die Defensive

Anzeige

„Nur so geht es“, lobte Marc Ritschel seine Mannschaft nach dem 2:0-Auswärtserfolg am zurückliegenden Spieltag. Dabei dürfte dem Neckarelzer Trainer gerade die Defensivarbeit seiner Mannschaft gegen die SG Kirchheim gefallen haben. Denn diese bildete erneut den Grundstein für den achten Saisonsieg.

Nun wartete am morgigen Samstag um 16 Uhr mit dem FC Zuzenhausen erneut ein Tabellennachbar auf die Spielvereinigung. Der FCZ belegt aktuell mit 33 Zählern den 11. Tabellenplatz und hat momentan drei Punkte Vorsprung auf die Spvgg. Neckarelz. Allerdings haben die Hausherren das knapp bessere Torverhältnis vorzuweisen und könnten dementsprechend mit einem Heimsieg an den Gästen aus dem Rhein-Neckar-Kreis vorbeiziehen. Alleine schon deshalb hoffen die Neckarelzer Verantwortlichen auf den dritten Sieg in Serie. pati