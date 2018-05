Baumann: „Eine haarige Geschichte“

Anzeige

TSV Buchen II – FC Hettingen. Nachdem der FC jüngst zum dritten Mal in Folge die Punkte für sich gewann, dürfte dem vierten „Dreier“ nun nichts im Wege stehen. Die Buchener stehen zwar unter Druck und werden deshalb noch mehr kämpfen müssen als sonst, doch sportlich wird es für den FC nicht reichen. Deshalb ist die Brisanz in diesem Derby überschaubar. FC-Trainer Wolf tritt bei seinem Ex-Verein an – das ist noch etwas Besonderes.

FV Laudenberg – SV Hettigenbeuern. Mit einem Sieg beim FV will sich der „HSV“ jetzt über Wasser halten. Im Kampf um den Klassenerhalt darf kein Punkt verschenkt werden, ganz egal, wer auf der anderen Seite steht. Der FVL drängt jetzt darauf, den aktuellen Platz zu halten. Weit nach oben kann es nicht mehr gehen, weit nach unten aber auch nicht.

SV Waldhausen – VfB Altheim. Nur noch ein Spiel trennt den SVW von „der Schale“. Auch wenn das Ding so gut wie geritzt ist, so besteht zumindest auf dem Papier noch die Möglichkeit, am Ende doch „nur“ als Zweiter die Saison zu beenden. Klar ist, dass die Altheimer dem vorzeitigen Titelgewinn einen Strich durch die Rechnung machen wollen – im Hinspiel schaffte es der Tabellenführer nicht, den VfB zu besiegen.