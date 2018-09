Baumann: „Es lief wie immer“

FV Lauda – TSV Wieblingen 1:2

Lauda: Bornhorst, Greß (75. Schwarz), Schmidt, Kaplan, Lotter, Fell, Jurjevic, Jallow, Schädle, Gerberich, Sen (65. Ilic).

Wieblingen: Mistele, Lange, Marschlich, Kappes, Maier, Nomiya (54. Herbel), Wild (90.+3 Uchida), Ulusoy (85. Hormuth), Rehberger (46. Malburg), Mühlbauer, Monetta.

Tore: 0:1 (4.) Wild, 1:1 (35.) Schmidt, 1:2 (61.) Ulusoy. – Rote Karte: Jallow (63., Griff zum Hals des Gegners) – Zuschauer: 205.

Gerade hatte das Angriffsspiel der Gastgeber Fahrt aufgenommen, da sorgte Fabian Wild, vor der Pause auffälligster Angreifer der Gäste, für eine kalte Dusche: Sein Kopfball prallte vom Innenpfosten zum 0:1 in die Maschen des FV-Tores.

Doch die Baumann-Truppe kämpfte sich wieder ins Spiel zurück. Rouven Schmidt spielte auf engstem Raum die TSV-Abwehr schwindelig, scheiterte aber aus nächster Nähe an Torwart Mistele. Knapp verpasste er in der 14. Minute eine Flanke von Ismail Sen. Auf der Gegenseite verfehlte Enis Ulusoy in der 20. Minute knapp das FV-Gehäuse. Kurz darauf strich ein Querpass von Fabian Wild zwei Meter vor dem Tor an Freund und Feind vorbei. Für Jubel sorgte dann Rouven Schmidt als bester FV-Akteur an diesem Tag, der an drei Gegenspielern vorbei kurvte, und mit einem Aufsetzer aus 25 Metern ins rechte Eck TSV-Keeper Mistele überraschte. Der FV setzte nach diesem Ausgleich nach. Zwei Minuten später wurde Thomas Lotter im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verschoss Goran Jurjevic, als er zwar den Torwart in die falsche Ecke schickte, den Ball aber knapp am leeren Tor vorbei zirkelte.

Ungestört zum Siegtreffer

Nach dem Wechsel setzte der FV die Gäste weiter unter Druck; nach einem krassen Abspielfehler drang Jurjevic in den Strafraum ein, doch Ousman Jallow brachte das Kunststück fertig, den präzisen Rückpass unbedrängt am linken Pfosten des Gästetores vorbeizusetzen. Als Schmidt mit einem weiteren Dribbling in den Strafraum eindrang, wurde er wegen eines vorausgegangenen Handspiels eines TSV-Akteurs zurückgepfiffen; Schmidt vermisste die Anwendung der Vorteilsregel. Es blieb die einzige strittige Entscheidung des ansonsten ausgezeichneten Unparteiischen. Dann kam, was oft kommt, wenn ein Team ihre Chancen versiebt: Ungestört von den Gegenspielern kombinierten sich der TSV bis in Tornähe; beim Siegtreffer von Enis Ulusoy war Torhüter Sven Bornorst machtlos (61.).

Kurz darauf hatte sich Jallow nach einem Zweikampf nicht unter Kontrolle; er griff zum Hals des Gegners, was mit der Roten Karte geahndet wurde. Der FV kämpfte unverdrossen weiter, ohne aber in Unterzahl noch zwingende Chancen generieren zu können. So lässt der erste, längst verdiente Heimsieg in dieser Runde weiter auf sich warten.

FV-Trainer Marcel Baumann sagte: „Der FV war spielbestimmend, doch mit einem Gegentor wie aus dem Nichts lief es wie immer. Dann kamen wir wieder zurück, erzwangen Chancen und einen Elfmeter. Trotzdem machten wir den Ausgleich, waren auch dem Wechsel besser, hatten das 2:1 auf dem Fuß, aber ein einziger guter Angriff der Gäste entschied das Spiel.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018