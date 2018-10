Baumann lobt Qualität

Der VfB Sennfeld/Roigheim kann mit dem momentanen Tabellenplatz mehr als zufrieden sein: Die Mannschaft aus der Fußball-Kreisliga Buchen gründete sich erst zur vergangenen Saison und stieg gleich von der A-Klasse in die höchste Liga des Kreises auf. Nach zwölf Spieltagen führt die Truppe unter der Leitung von Trainer Edgar Baumann die Liga souverän mit einer Tordifferenz von 46:12 an. Bis heute ging kein einzige Spiel verloren. Lediglich gegen Hainstadt und Mudau spielte der VfB unentschieden.

Das souveräne Auftreten der Mannschaft führt der Trainer auf die Geschlossenheit des ganzen Teams zurück. Der Kader ist breit aufgestellt, so dass es möglich sei, problemlos 15 bis 18 Spieler gegeneinander auszutauschen.

Außerdem, betont Baumann, seien die Neuzugänge Steffen Schmitt und „Nuno“ (Nuno Alberto Silva Medeiros, Anm. d. Red.) eine enorme Verstärkung für die Mannschaft und brächten noch mehr Qualität auf den Platz. „Die Mannschaft liefert jedes Wochenende Topleistung ab“, so der Trainer.

Trotzdem sieht Baumann noch Verbesserungsbedarf: Vor allem in der Defensive muss sich das Team noch stärker präsentieren, meint der Trainer. In der Vergangenheit waren immer wieder Spieler verletzt, was ihn zum Durchtauschen zwang. Durch die Rotation fehlte es an Stabilität, weshalb es zu den Gegentoren gekommen sei, erklärt Baumann. Hier ist allerdings Besserung in Sicht. Verletzte Spieler kehren nach und nach wieder ins Training zurück, und so hofft Edgar Baumann auf baldige (noch) bessere Leistungen in der Abwehr.

Und wie wäre es im kommenden Mai mit der Schlagzeile „VfB Sennfeld/Roigheim erstmals Landesligist“? Der Trainer schmunzelt nur: „Ich würde mich freuen, weil ich weiß, dass die Qualität im Kader sehr groß ist. Ich wäre aber auch ein wenig überrascht.“

Bis Weihnachten rechnet er mit einer Platzierung unter den ersten Drei. Die größten Konkurrenten sieht er momentan im TSV Rosenberg und im FC Schloßau: „Die beiden Mannschaften sind die stärksten Teams der Liga“, so Baumann.

Am Samstag geht es gegen den Landesliga-Absteiger TSV Buchen. Hier wird man sehen, ob der VfB an die starke Leistung der vergangenen Wochen anknüpfen kann.

