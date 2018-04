Baumann und „Gerbo“ bleiben

Anzeige

Wie der Präsident des FV Lauda Gerhard Schmetzer gestern mitteilte, bleiben die Trainer und Leistungsträger Marcel Baumann (Bild oben) und Dominik Gerberich (Bild unten) in der nächsten Saison 2018/19 weiter für den FV am Ball. Beide kickten schon früher in der Verbandliga gemeinsam für die Eisenbahnstädter.

„Gerbo“, der bereits in der FV-Jugend dem Ball nachjagte, sorgte zuletzt mit seinem Freistoßtor beim 1:1 in Neunkirchen für den Punktgewinn, während Spielertrainer Marcel Baumann seine Mannschaft mit dem frühen Führungstor in Tauberbischofsheim auf die Siegerstraße brachte.

Meister werden und aufsteigen

Fast hätte Marcel Baumann seinerzeit seinen Kumpel zum TSV Rosenberg geholt; jetzt wollen sie gemeinsam mit einer schlagkräftigen Truppe um Mannschaftskapitän Daniel Fell den FV Lauda möglichst zur Landesliga-Meisterschaft führen, um in der kommenden Saison den Klassenerhalt in der Verbandsliga Nordbaden anzustreben.