Bayerische Fußball-Fans sitzen in der ersten Reihe

Drei zugkräftige bayerische Mannschaften plus weitere attraktive Traditionsklubs wie Kaiserslautern, Braunschweig, KSC, Uerdingen: Die 3. Liga ist in der neuen Saison so klangvoll besetzt wie noch nie. Mit dem Bayerischen Rundfunk sollen Fans in Bayern und darüber hinaus immer auf Ballhöhe sein.

Das BR-Fernsehen weitet seine Live-Berichterstattung aus und zeigt in den nächsten Wochen samstags um 14 Uhr attraktive Partien des TSV 1860 München, des FC Würzburger Kickers und der Spvgg Unterhaching. Auch im Radio und Online informiert der BR Fans über die 3. Liga. Den Live-Auftakt gibt es am heutigen Samstag um 14 Uhr mit dem Spiel der Münchner Löwen gegen Lotte.

Hingegen wird von der Partie des FC Würzburger Kickers gegen den KFC Uerdingen eine ausführliche Zusammenfassung in der Sendung Blickpunkt Sport zu sehen sein (Samstag, 17.15 Uhr).