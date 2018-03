„Bayern-Legenden“ kommen in den Odenwald

Anzeige

Giovane Élber, Bixente Lizarazu, Lothar Matthäus, Paulo Sérgio, Klaus Augenthaler und Luca Toni haben eines gemeinsam. Sie sind Legenden des Fußballs – und sie sind Legenden des FC Bayern München. Gemeinsam werden sie am Donnerstag, 10. Mai (Christi Himmelfahrt), um 15 Uhr im Mudauer Odenwaldstadion mit weiteren ehemaligen Akteuren des FC Bayern ein Benefizspiel bestreiten. Der FCB hat im Vorfeld des Events verbindlich zugesagt, mit seinem bestmöglichen Aufgebot in den Odenwald zu reisen.

Ihren ersten Auftritt in diesem Jahr werden die „Bayern-Legenden“ am 24. März an der Anfield Road gegen die Allstars des FC Liverpool bestreiten. Natürlich für einen guten Zweck. Und das wird auch an Christi Himmelfahrt im Odenwald so sein. Kranken und benachteiligten Menschen zu helfen und deren Leid zu lindern ist entsprechend auch die Grundlage für den Auftritt beim TSV Mudau. In Abstimmung mit den Münchnern wird der Reinerlös aus Eintritts- und Werbegeldern paritätisch an die „Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Buchen und Umgebung e.V.“, den „Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis e.V.“ sowie an die „Special Olympics 2018 der Johannes-Diakonie Mosbach“ weitergegeben.

Da der Benefizgedanke nicht nur bei den Mudauer Werbepartnern des TSV, sondern auch bei anderen Firmen und Institutionen der Odenwaldregion auf offene Ohren traf, wird da schon einiges zusammenkommen, zumal man beim TSV Mudau mit bis zu 4000 Besuchern am Veranstaltungstag rechnet. Und denen will der TSV allerhand bieten. Ein ansprechendes Rahmenprogramm hat der Verein bereits in Vorbereitung. Ab 12 Uhr werden auf der Festwiese bei der Odenwaldhalle Betätigungsmöglichkeiten für Jung und Alt für Gaudi und Unterhaltung sorgen. Eine große Tombola mit Preisen rund um den FC Bayern wird dabei sein. Nicht fehlen wird auch eine „After-Match-Party“ im Odenwaldstadion.