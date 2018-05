Beckstein/Königshofen II feiert klaren Heimsieg

Anzeige

Gerl./Lauda II – Distelhausen II 1:1

Tore: 0:1 (10.) Alex Gorr, 1:1 (81.) Ibrahima Diallo.

Lange Zeit sah der SV Distelhausen II wie der Sieger dieser Partie aus, denn Alex Gorr hatte die Gäste schon in der Anfangsphase in Führung gebracht. Erst in der 81. Minute gelang Ibrahima Diallo der Treffer zum 1:1-Endstand.

Pülfr./Bretz. II – Anadolu L. II 0:0

Nach anfänglichem Abtasten erarbeiteten sich beide Mannschaften Torchancen, die aber von keiner Sturmreihe zur Führung genutzt wurden. So verflachte das Spiel und wegen der vielen Abspielfehler kam nur wenig Spielfluss zustande. Nachdem in der zweiten Hälfte der Torhüter der Gastgeber, Florian Drechsler, noch zwei so genannte hundertprozentige Chancen vereitelt hatte, war das 0:0 der gerechte Endstand.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.05.2018