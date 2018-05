Bedeckt halten bei der Ausrichtung

Anzeige

Das erste Relegationsspiel der Saison steht an, und die beiden Vizemeister der B-Klassen Buchen treffen aufeinander. Gespielt wird am Freitag, 1. Juni, um 18.15 Uhr beim SC Erfeld.

Beim FC Bödigheim ist man zwar enttäuscht, dass es nicht zur Meisterschaft gereicht hat, jedoch wird man mit breiter Brust und mit voller Konzentration ins Relegationsspiel gehen. „Leider mussten wir zwei Ausrutscher hinnehmen, die zum Schluss entscheidend waren. Wir haben die komplette Saison mit einem jungen Team gut und überzeugend gespielt, dass wollen wir nun auch am Freitag zeigen“, so Daniel Mackert, zweiter Vorsitzender des FCB und fügt an: „Für den Ort Bödigheim wäre der Aufstieg perfekt, die A-Klasse wäre der richtige Weg.“

Beim Gegner sagt Trainer Reiner Edelmann: „Die Mannschaft hat sich insgesamt gut entwickelt und ist auch stabiler geworden. Im spielerischen Bereich haben wir noch Luft nach oben.“ Für die SpG wird es sicherlich kein Nachteil sein, dass Coach Edelmann den FC Bödigheim bereits spielen sah.