Bedenkzeit bis Sonntag

Für das Bürgermeister-Weid-Hallenfußball-Turnier in Königshofen werden für folgende Veranstaltungen noch Anmeldungen bis Sonntag, 18. November, angenommen:

Sonntag, 23. Dezember: OBI-Cup (Kreisligen und Kreisklassen). Samstag, 29. Dezember: Turnier für Freizeitmannschaften. Sonntag, 30. Dezember: OBI-Masters-Cup (von Bezirksliga bis Oberliga, sowie alle Vereine die bisher mindestens ein Weid-Turnier, egal welche Spielklasse, gewonnen haben). Anmeldungen bis spätestens Sonntag, 18. November 2018 unter 0171/5223408, per Fax unter 09343/613420 oder per E-mail an martin.michelbach@art180.de.

