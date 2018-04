Beflügelt der erste Saisonsieg die SGM Markelsheim/E. II?

Anzeige

SV Wachbach II – SV Harthausen (Vorrunde 1:1): Hut ab vor dem SV Harthausen, der die zwei hohen Hürden am Osterwochenende nahm und mit den Heimsiegen gegen Billingsbach und Laudenbach wieder berechtigte Ansprüche auf den zweiten Platz erworben hat. Sechs Punkte hätte man eigentlich eher vom SV Wachbach II erwartet, der gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte das vermeintlich deutlich leichtere Programm hatte. Die Tremmel-Truppe zog jedoch nach dem souveränen 5:1-Sieg beim Schlusslicht in Elpersheim auf eigenem Platz mit 0:1 gegen den TSV Blaufelden den Kürzeren und musste den SVH an sich vorbeiziehen lassen. Im direkten Duell gegen den alten Rivalen wollen die Wachbacher nun den Spieß wieder umdrehen. Mit einer heiß umkämpften Partie ist zu rechnen, ein Remis wie im Hinspiel wäre keine Überraschung.

TSV Hohebach – TSV Laudenbach (Vorrunde 0:0): Der TSV Hohebach hat sich mit zwei 2:0-Erfolgen in Schrozberg und Bieberehren den zweiten Platz zurückerobert und will diesen nun im Heimspiel gegen den TSV Laudenbach verteidigen. Für die Vorbachtäler waren am Osterwochenende die Hürden etwas zu hoch: der 1:2-Heimniederlage gegen den SV Edelfingen folgte ein 0:2 in Harthausen. Die tolle Aufholjagd ist damit beendet, die zuvor nur noch geringen Chancen auf Rang 2 sind bei elf Punkten Rückstand auf Gastgeber Hohebach nur noch rein theoretischer Natur. Dennoch werden sich die Hohebacher am Sonntag voll hineinknien müssen, um die drei Zähler gegen den Tabellensechsten an der Jagst zu behalten.

FC Billingsbach – SV Rengershausen (Vorrunde 0:2): Durch die Niederlage im Sechs-Punkte- Spiel beim SV Harthausen ist der FC Billingsbach auf den fünften Rang abgerutscht. Dies ist die bislang schlechteste Platzierung in dieser Saison, und der TSV Hohebach belegt mit vier Punkten Vorsprung den begehrten Relegationsplatz. Der A3-Absteiger, der schon am Ende der Vorrunde etwas nachließ, hat zwei seiner jüngsten drei Spiele verloren – in der gesamten ersten Halbserie war es lediglich die Partie in Hohebach. Ein mageres Pünktchen aus dem Spiel beim Vorletzten SGM Taubertal/Röttingen II war die Ausbeute des SV Rengershausen am Osterwochenende. Dennoch hat der FC Billingsbach derzeit absolut keinen Grund, seinen Gast auf die leichte Schulter zu nehmen.

SV Edelfingen – SGM Westernhausen/Krautheim II (Vorrunde 4:1): Nach dem dritten Saisonsieg am Karsamstag gegen die SGM Weikersheim/Schäftersheim II folgte gleich wieder ein Nackenschlag für die SGM Westernhausen/Krautheim II: Schlusslicht SGM Markelsheim/Elpersheim II fertigte den Vorletzten im Kellerduell mit 5:2 ab. Im Gastspiel beim übermächtigen SV Edelfingen geht es nun für die Jagsttäler nur darum, die Niederlage, ähnlich wie schon im Hinspiel, in Grenzen zu halten.

TSV Blaufelden – SGM Taubertal/Röttingen II (Vorrunde 2:1): Nach dem ansehnlichen 1:1 gegen den SV Rengershausen hoffen die Unterfranken nun, auch in Blaufelden etwas mitnehmen zu können. Die Gastgeber haben allerdings derzeit einen sehr guten Lauf: Der Überraschungssieg am Ostermontag in Wachbach war bereits der dritte Dreier hintereinander für die Schneider-Truppe, die sich auf Rang 9 verbesserte und sich gegen die Unterfranken für die Hinspielniederlage revanchieren will.

SGM Creglingen II/ Bieberehren –TSV Schrozberg (Vorrunde 2:1): Beide Teams boten am Osterwochenende dem Favoriten aus Hohebach eine Stunde lang Paroli und hielten ihren Kasten sauber, mussten aber mit jeweils 0:2 letztlich die Punkte doch ihrem Gast überlassen. Während die SGM nur die Hängepartie am Ostermontag bestritt, durften sich die Schrozberger auch über ein Erfolgserlebnis freuen: Durch den 3:1-Sieg beim Tabellennachbarn in Rengershausen verbesserte sich das Team von Thorsten Arbanas auf den siebten Platz, den es nun mit einem Sieg beim Zehnten in Creglingen behaupten will.

Weikersheim/Schäftersheim II – Markelsheim/Elpersheim II (Vorrunde 5:0): Der satte 5:0-Erfolg im Hinspiel beim Nachbarn kann nicht darüber hinweg täuschen, dass die SGM Weikersheim/Schäftersheim II insgesamt in dieser Saison deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt, die sie durch eine starke Rückrunde im letzten Spieljahr geweckt hat. An Ostern folgte nach einem enttäuschenden 0:2 in Westernhausen ein 3:2-Sieg gegen Mulfingen II. Auch beim Tabellenletzten gab es Licht und Schatten: Nach der 1:5- Pleite gegen Wachbach II gelang im Kellerduell gegen Westernhausen/Krautheim II nach 17 Fehlversuchen endlich der erste Saisonsieg. Natürlich will Markelsheim/Elpersheim II nun im Derby in Schäftersheim beweisen, dass ihr dieses 5:2 Auftrieb gegeben hat. H.W.

