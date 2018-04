Behält der TSV Hohebach seinen „Schleuderkurs“ bei?

Anzeige

Der TSV Hohebach verpasste am vergangenen Wochenende die Riesenchance, im Kampf um Platz zwei seinen Vorsprung auszubauen. Die Jagsttäler unterlagen sensationell auf eigenem Platz gegen das bis dato auswärts sieglose Schlusslicht SGM Markelsheim/Elpersheim II mit 0:1 und profitierten somit nicht von den Punktverlusten der Konkurrenten SV Wachbach II und SV Harthausen. Die Wachbacher verkürzten mit dem torlosen Remis gegen den FC Billingsbach ihren Rückstand auf drei Zähler. Der SV Harthausen liegt nach seiner 0:3-Niederlage im Derby beim SV Edelfingen weiter fünf Punkte hinter den Hohebachern und hat nun im direkten Vergleich vor eigenem Publikum die Chance, dem Tabellenzweiten ganz eng auf die Pelle zu rücken. Der SV Wachbach II könnte als lachender Dritter aus diesem Duell seiner Konkurrenten hervorgehen; vorausgesetzt, er vermeldet bereits morgen beim Drittletzten in Röttingen den obligatorischen Dreier. Spitzenreiter SV Edelfingen muss zum Bad Mergentheimer Teilortderby auf dem Waldsportplatz in Rengershausen antreten. Der FC Billingsbach erwartet die SGM Weikersheim/Schäftersheim II. Nach dem Coup in Hohebach will die SGM Markelsheim/Elpersheim II nun im Taubertalduell gegen die SGM Creglingen II/Bieberehren nachlegen. Der Tabellenelfte kam zuletzt in Creglingen gegen den Vorletzten SGM Westernhausen/Krautheim II über ein 1:1 nicht hinaus. Letzterer erwartet nun den SV Mulfingen II, der mit einem 2:1-Erfolg gegen den TSV Laudenbach seine Durststrecke beendete. Die Laudenbacher sind am Wochenende nicht im Einsatz, da ihr Heimspiel gegen den TSV Blaufelden auf den 1. Juni verlegt wurde. Nach seiner 0:2-Derbyniederlage in Blaufelden ist der TSV Schrozberg am Sonntag spielfrei.

SV Rengershausen – SV Edelfingen (Vorrunde 1:8): Der 22. Oktober 2017 war ein rabenschwarzer Tag für den SV Rengershausen. Wenn es für ihn in der Kreisliga B überhaupt schon eine solche Abfuhr wie im Hinspiel beim SV Edelfingen gegeben hat, dann muss diese sehr, sehr lange her sein. Natürlich brennt der Tabellenneunte nun darauf, dem designierten Meister vor eigenem Publikum ein Spiel auf Augenhöhe zu liefern und dem Favoriten vielleicht ein Remis abtrotzen zu können. Der SVR teilte sich am Freitag in Laudenbach und am Sonntag in Schäftersheim die Punkte, der SV Edelfingen hatte beim 3:0 gegen Harthausen wider Erwarten leichtes Spiel.

SV Harthausen – TSV Hohebach (Vorrunde 1:2): Obwohl der SV Harthausen in Edelfingen leer ausging, hat er unerwarteter Weise immer noch eine Chance auf den Relegationsplatz, da sich der TSV Hohebach mit dem 0:1 gegen Schlusslicht SGM Markelsheim/Elpersheim II einen bösen Ausrutscher erlaubte. Unglaublich, aber wahr: Es war nach sechs Siegen die erste Rückrundenniederlage und die zweite Pleite des TSV vor heimischem Publikum nach dem 1:3 in der Hinrunde gegen den Vorletzten SGM Westernhausen/Krautheim II. Verlieren die Hohebacher nun den direkten Vergleich in Harthausen, dann herrscht wieder Hochspannung im Kampf um Platz zwei.