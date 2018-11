Bei einem Sieg holt Hohebach die Herbstmeisterschaft

Mit einem hochinteressanten Programm verabschiedet sich die Kreisliga B4 Hohenlohe – so früh wie noch nie – in die Winterpause. An der Tabellenspitze gibt es ein dichtes Gerangel: Noch vier Teams bewerben sich um die Herbstmeisterschaft, die Tabellenführer TSV Hohebach nur bei einem Heimsieg im Topspiel gegen den Dritten TSV Laudenbach sicher hat.

Die Vorbachtäler liegen nur einen einzigen Zähler hinter den Gastgebern und sind punktgleich mit dem Tabellenzweiten SGM Weikersheim/Schäftersheim II, der im Altkreisduell beim Fünften SV Wachbach II gefordert wird.

Sollte es in beiden Spitzenspielen zu Punkteteilungen kommen, kann der SV Harthausen aufgrund seiner sehr guten Tordifferenz auf dem Platz an der Sonne überwintern, vorausgesetzt er wird nach seinem eindrucksvollen 4:1-Erfolg gegen Hohebach nun beim Vorletzten SV Mulfingen II seiner Favoritenrolle gerecht.

Der letzte Vorrundenspieltag wird bereits morgen eingeläutet, wenn der FC Billingsbach das Schlusslicht aus Schrozberg zum Derby erwartet. Ebenfalls zwei Nachbarn stehen sich am Sonntag in Rengershausen gegenüber, wo die SGM Markelsheim/Elpersheim II zu Gast ist. Der TSV Blaufelden hofft nach der Last-Minute-Niederlage in Schäftersheim durch einen Dreier vor eigenem Publikum gegen die SGM Creglingen II/Bieberehren wieder einmal in die schwarzen Zahlen zu kommen. Der TSV Althausen/Neunkirchen hat mit seinem sensationell deutlichen 6:1-Heimerfolg im Lokalderby gegen den SV Wachbach II bereits am vergangenen Wochenende das Fußballjahr 2018 abgeschlossen.

TSV Hohebach – TSV Laudenbach: Während der TSV Laudenbach am letzten Wochenende spielfrei war und somit die Chance hatte, seinen nächsten Gegner genau zu beobachten, hat es Spitzenreiter TSV Hohebach in Harthausen nach zehn Spielen erstmals erwischt. Die Niederlage beim Verfolger in Harthausen fiel mit 1:4 überraschend klar aus und hat die Spitzengruppe ganz eng zusammenrücken lassen. Nun empfängt die Mannschaft von Sebbi Rizza den Tabellendritten zum Topspiel. Nur ein Heimsieg garantiert den Jagsttälern in den nächsten 15 Wochen einen genüsslichen Blick auf die Tabelle. Bislang nahmen aus Hohebach zwar nur der FC Billingsbach und der SV Wachbach II jeweils einen Punkt mit. Der TSV Laudenbach wird sich der Herausforderung durch den Tabellenführer aber mit breiter Brust stellen, schließlich hat das sich Team des Trainergespanns Heiko Striffler und Rafael Götz auf Gegners Platz in dieser Saison 13 von 18 möglichen Zählern geholt – dies ist B4-Bestmarke. Dürfen sich die Zuschauer auf einen offenen und spannenden Schlagabtausch freuen?

SV Wachbach II – SGM Weikersheim/Schäftersheim II: Für Vizemeister SV Wachbach II fand am letzten Sonntag eine Serie von neun Spielen ohne Niederlage ein jähes Ende: Das 1:6 beim in dieser Saison schon mehrfach arg gebeutelten A3-Absteiger TSV Althausen/Neunkirchen war eine regelrechte Demütigung für die Tremmel-Truppe. Es gilt also im letzten Heimspiel eines unterm Strich dennoch sehr erfolgreichen Fußballjahres unbedingt Wiedergutmachung zu leisten und sich zudem mit einem Sieg gegen einen direkten Konkurrenten die Option auf einen der beiden Spitzenplätze zu wahren. Die SGM Weikersheim/Schäftersheim II war in den letzten Wochen recht anfällig, feierte aber am Sonntag in Schäftersheim mit einem Tor in der 6. Minute der Nachspielzeit einen glücklichen 2:1-Erfolg gegen den TSV Blaufelden. Die Weikersheimer präsentieren sich nun als Tabellenzweiter in Wachbach, wo es vor einem Jahr ein torloses Remis gab.

SV Mulfingen II – SV Harthausen: Der SV Harthausen machte mit seinem souveränen 4:1 im Spitzenspiel gegen den TSV Hohebach den B4- Titelkampf wieder richtig spannend. Mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer ist wieder alles drin für das Team von Harald Ott. So wäre am Sonntag natürlich alles andere als ein sicherer Sieg beim Vorletzten in Mulfingen eine herbe Enttäuschung.

Die Jagsttäler setzten am letzten Wochenende ihre Talfahrt mit der 1:5-Klatsche im Kellerduell bei der SGM Markelsheim/Elpersheim ungebremst fort. Lediglich ein einziges Pünktchen schlug sich aus den letzten sechs Spielen auf dem Konto der Grün-Weißen nieder, die bislang in allen vier Heimspielen völlig leer ausgingen. Im Gegensatz zu ihrem klar favorisierten Gast haben sie also am Sonntag überhaupt nichts zu verlieren.

FC Billingsbach – TSV Schrozberg: Die miserable Heimbilanz des Vorletzten wird durch das Schlusslicht sogar noch deutlich unterboten: Sage und schreibe schon ein halbes Dutzend erfolglose Versuche hat der TSV Schrozberg in dieser Saison vor eigenem Publikum schon hinter sich, den jüngsten beim 1:4 gegen den SV Rengershausen. Nun müssen die Schrozberger zum Derby beim FC Billingsbach antreten, der nach seinem souveränen 4:0-Auswärtssieg in Bieberehren wieder ganz vorsichtig nach oben schielen darf. Der Tabellensechste sollte diese Hausaufgabe sicher lösen können.

TSV Blaufelden – SGM Creglingen II/Bieberehren: Beide Teams haben in den letzten Wochen gewaltig nachgelassen: Der TSV Blaufelden ist seit vier Spielen ohne Sieg (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen), die SGM Creglingen II Bieberehren hat fünf ihrer letzten sechs Spiele verloren und schreibt nach dem deutlichen 0:4 gegen Billingsbach erstmals in dieser Saison rote Zahlen. Die SGM ist auf Rang 9 abgerutscht, der TSV Blaufelden belegt mit ausgeglichener Gesamtbilanz und einem Punkt mehr den 7. Platz. Im Vorjahr gewannen die Taubertäler in Blaufelden mit 1:0, waren dann allerdings beim 0:3 im Rückspiel in Bieberehren völlig chancenlos.

SV Rengershausen – SGM Markelsheim/Elpersheim II: Mehrere sehr achtbare Punkteteilungen gegen favorisierte Gegner belegen unmissverständlich, dass sich Vorjahresschlusslicht SGM Markelsheim/Elpersheim gewaltig gesteigert hat. Der zweite Dreier der Saison war also längst überfällig und wurde im Kellerduell gegen den SV Mulfingen II mit 5:1 auch sehr souverän eingefahren. Nun muss der Tabellenelfte zum Zehnten nach Rengershausen, der nach miserablem Rundenstart zuletzt dreimal in Folge klar gewonnen hat. Folgt nun der vierte Streich oder beißt sich auch der SVR an der SGM Markelsheim/Elpersheim II die Zähne aus?

