Beide trennen sechs Punkte

In der Frauenfußball-Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald gibt am Sonntag um 12.30 Uhr der Tabellenführer seine Visitenkarte bei der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim in Dittwar ab.

Die Heimelf möchte an die gute Leistung aus dem Spiel gegen VfB Wiesloch anknüpfen und dem Tabellenprimus einen fairen Kampf um die Punkte liefern. Beide Mannschaften trennen nur sechs Punkte in der Tabelle, und vor Wochenfrist konnte der Gast lediglich einen Punkt zu Hause gegen SpG St. Leon / Mingolsheim erreichen. Zudem entwickelte sich Stürmerin Verena Dörr zu einem echten Torgaranten.

Sollte es ihr und ihren Teamkolleginnen auch am Sonntag gelingen eine stabile Leistung abzuliefern, dann wird es für Mühlhausen schwer werden die Punkte zu entführen. ha

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018