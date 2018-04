Beim zweiten Mal alles besser gemacht

Anzeige

Die in der Bezirksliga spielenden Fußball-Damen des FC Creglingen hatten bei strahlendem Sonnenschein die SGM Bühlerzell/Bühlertann auf heimischem Rasen zu Gast.

Erst vor wenigen Wochen gingen die zwei Mannschaften mit einem Unentschieden im letzten Nachholspiel auseinander. Die Creglingerinnen waren mit dieser Leistung äußerst unzufrieden und wollten es im erneuten Aufeinandertreffen besser machen. In den ersten Minuten war die Heimmannschaft der SGM klar überlegen, wodurch sich das Spielgeschehen ausschließlich in der Hälfte der Gäste abspielte. Die FC- Damen erarbeiteten sich einige schöne Chancen, doch wie so oft fehlte das letzte Quäntchen Glück vor dem Tor. So ging die Heimelf ohne Tore enttäuscht in die Pause.

Die Erlösung kam dann aber in der zweiten Halbzeit, als Ramona Welzel in der 65. Minute einen Sololauf startete und das verdiente 1:0 erzielte.