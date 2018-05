Bereits beim Einwerfen zeichneten sich die Top-Weiten ab

Anzeige

Gegenüber dem Vorjahr in Flein mit rund 1000 Teilnehmern kamen zu den 16. Regio-Meisterschaften nach Mannheim nur rund 750 Teilnehmer, was dran liegen kann, dass Mannheim am westlichen Rand des Regio-Bezirks, der sich von Mannheim bis an die bayrische Grenze erstreckt, liegt. Und daran, dass es Terminüberschneidungen mit anderen Krisveranstaltungen gab.

Von den Igersheimer Leichtathleten von der LG Hohenlohe war auch nur das „Seher-Trio“ am Start, und das sehr überzeugend und erfolgreich. Unter den Augen von Landestrainer Lutz Klemm holten sie drei Regio-Titel ins Taubertal.

Einen stabilen Wettkampf lieferte Jennifer Seher/U20 ab und unterstrich damit ihren guten Start in die Wettkampfsaison 2018. Mit guten Würfen um die 44 Meter hatte sie eine zufriedenen Wettkampfverlauf in den ersten Versuchen. Mit der Sicherheit der ersten Würfe riskierte sie dann im letzten Versuch mehr.