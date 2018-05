Berichte aktuell lesen

Anzeige

Noch nie wurde über die Pfingsttage so „verstreut“ gespielt, wie in diesem Jahr: Der FSV Hollenbach tritt am Samstag zum Spitzenspiel an, in der Landesliga Odenwald wird an drei Tagen gekickt, im Fußballkreis Tauberbischofsheim ist am Sonntag ein kompletter Spieltag in allen Klassen angesetzt, „die Buchener“ spielen am Montag. In Hohenlohe waren gestern nur zwei Nachholspiele.

Die Fränkischen Nachrichten bieten deshalb einen besonderen Service: Auf der Homepage www.fnweb.de/Sport sind am Sonntag ab etwa 14 Uhr die Verbandsliga-Spielberichte der Vertreter aus dem Verbreitungsgebiet (Hollenbach, Gommersdorf und Neckarelz) sowie die Landesliga-Spielberichte schon vorab zu lesen. Über die Ereignisse im Fußballkreis Tauberbischofsheim berichten wir in einer Zusammenfassung am Sonntagabend ebenso „online first“. Viel Spaß beim Lesen! red