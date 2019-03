Berolzheim/H. trotz Chancen wieder ohne Punkt

TTSC Buchen – Adelsheim/O. 7:0

Die Heimmannschaft ging in der 15. Minute durch Omrcanin in Führung. Die Gästen hatten auch ihre Chancen und so musste einmal der Pfosten für die Heimmannschaft retten. In der 30. Minute erzielte Hammoud per Elfmeter das 2:0. Gleich mit beginn der zweiten Hälfte erhöhte Omrcanin in der 50. Minute auf 3:0. Hammoud schoss das 4:0. Nach schöner Zusammenarbeit mit Özen und Omrcanin erhöhte Hammoud auf 5:0 in der 57 Minute. In der 60. Minute schoss Özen das 6:0. Aydin setzte in der 65. Minute mit dem 7:0 den Schlusspunkt.

Laudenberg – Hettigenbeuern 0:0

Die beiden Teams boten sich in Laudenberg ein Duell auf Augenhöhe. In der ersten Hälfte hatte der HSV die deutlicheren Gelegenheiten. U. Hemberger tauchte mehrmals halblinks an der Strafraumgrenze auf und verzog mit dem linken Fuß jeweils knapp. Bei seiner gefährlichsten Annäherung rettete nur noch die Querlatte für den FVL. Die Gäste verstanden es, mit weiten Bällen aus der eigenen Abwehr schnell umzuschalten und den Angriff um Ries und Rösinger in Szene zu setzen. Gegen Ende der ersten Hälfte und über weite Strecken der zweiten Hälfte wurden die Platzherren jedoch konsequenter in der Verteidigung und F. Hüskens Hintermannschaft ließ keine klaren Chancen mehr zu. Entsprechend kam der HSV zunehmend unter Druck und konnte sich bei Torwart Debatin bedanken, der unter anderem gegen C. Throm mit einer blitzschnellen Reaktion zu Stelle war und den Rückstand verhinderte. Die klarste Chance für den FVL konnte er, bereits überspielt, jedoch nicht vereiteln. Ein Platzfehler verhinderte die Führung für den FVL, als der Ball unglücklich über den Fuß des im Fünfmeteraum einschussbereiten Angreifers sprang. So blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.

Rippberg/W.Gl. – VfB Altheim 0:3

In der Anfangsphase vergab Breunig eine gute Chance der Heimelf als er nur den Außenpfosten traf. Danach übernahm Altheim komplett die Initiative. Durchzwei Treffer von Ehmann (Elfmeter) und Berlinger erspielten sich die Gäste die verdiente Führung. Nach der Pause kam die Heimelf besser aus der Kabine und hielt kämpferisch gut dagegen, ohne sich allerdings zwingende Torchancen zu erspielen. Altheim war bei Kontern stets gefährlich. In der 80. Minute erzielten die Gäste den 3:0 Endstand.

Berolzheim/H. – Großeicholzh. 1:2 Beim ersten Spiel nach der Winterpause boten die Gastgeber besonders in der ersten Hälfte eine engagierte Partie. Allerdings versäumten sie es mehrmals, die sich bietenden Chancen zu nutzen. Vielmehr musste sie in der 17. Minute mit der ersten Torchance der Gäste den 0:1-Rückstand hinnehmen. Die Heimelf war kurz geschockt. Doch vor der Pause gelang der verdiente Ausgleichstreffer. Nach dem Wechsel waren die Einheimischen allerdings gedanklich scheinbar noch in der Kabine, denn die Gäste gingen erneut mit 2:1 in Führung. Die SG versuchte wiederum, zum Ausgleich zu gelangen. Nun waren die Chancen nicht mehr ganz so zwingend wie in der ersten Hälfte oder der gute Gästekeeper verhinderte, einen Gegentreffer. Allerdings wollte der dem Spielverlauf eigentliche leistungsgerechte Ausgleichstreffer nicht gelingen, so dass es beim knappen Auswärtserfolg blieb.

Krauth./W. – Sindolsh./R. II 0:1

Eine unglückliche Niederlage musste die Jagsttal-Spielgemeinschaft gegen die SpG Sindolsheim/Rosenberg II einstecken. Die Gastgeber waren von Beginn an besser im Spiel und erspielten sich gute Möglichkeiten. Jedoch scheiterten Filser und Bissinger aus aussichtsreicher Position. Die Gäste lauerten auf Konter und waren dadurch immer wieder gefährlich. In der 38. Minute gingen sie dann in Führung, als Graser einen Ball im Winkel versenkte. Auch im zweiten Abschnitt hatte die Heimmannschaft Feldvorteile, doch beste Chancen wurden zu leichtfertig vergeben. Die Gäste hielten kämpferisch dagegen und sicherten sich am Ende so die drei Punkte.

Oberwittst. II/B. – Schlierstad 0:3

Gegen den Tabellenführer gestaltete die SG die Partie ausgeglichen. Durch einen Doppelschlag in der 20. und 22. Minute gingen die Gäste jeweils nach einem Standard durch Kirchgessner und Eberle mit 2:0 in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte hatten die Hausherren noch drei hochkarätige Chancen um dem Spiel noch eine Wende zu geben, diese blieben jedoch ungenutzt. In der zweiten Hälfte verflachte die Partie. Die Heim-SG versuchte den Anschlusstreffer zu erzielen,die Angriffsbemühungen wurden jedoch in nichts zählbares umgemünzt. Besser machten es die Gäste aus Schlierstadt. In der 67. Minute erzielte Heid per Freistoß den Treffer zum nicht unverdienten 3:0-Endstand.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019