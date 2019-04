Berolzheim/Hirschlanden schöpft wieder Hoffnung

Großeicholzheim – Krauth./W. 0:4

Die Gäste standen von Anfang an sehr tief und ließen die Einheimischen kommen. So ergaben sich in der Anfangsphase wenig Chancen auf beiden Seiten. In der 20. Minute versuchte es Müller mit einem Weitschuss, der jedoch knapp das Tor verfehlte. Praktisch im Gegenzug setzte sich Ziegler auf der rechten Seite durch und erzielte das 0:1. Danach das gleiche Bild: Die Gäste zogen sich zurück und warteten auf Konter. Das 2:0 gelang ihnen kurz vor der Halbzeit nach einem Eckball. Galm hatte zuvor noch eine Chance, die jedoch in den Armen des Torwarts landete. Nachdem der einheimische Torwart nach einem Foulspiel die Rote Karte sah, spielte dies den Gästen in ihr Konzept. Der SVG versuchte alles, lief aber immer wieder in Konter der Gäste, die auf 4:0 erhöhten (80./88.)

Schlierstadt – Sindolsh. I/R. II 2:0

Beide Mannschaften gingen die Partie verhalten an. Der erste schöne Angriff des SVS , brachte gleich das 1:0 durch Friedenberger (22.). Trotz Führung tat sich der SVS schwer mit dem Spielaufbau . Kurz vor der Halbzeitpause landete ein Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte des SVS bei Streidenberger. Dieser stand plötzlich frei vorm Tor und erhöhte auf 2:0 . Gleich nach dem Seitenwechsel verpasste es der SVS, das Ergebnis zu erhöhen. Mit zunehmender Spieldauer brachte sich der SVS immer öfter selbst in Bedrängnis. Die Gäste verzeichneten jedoch lediglich einen Aluminiumtreffer. Kurz vor Spielende bekam der SVS wieder die Spielkontrolle und brachte das Ergebnis über die Zeit.

Hettigenbeuern – Rippb.-W./G. 3:1

Von Anffang an entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel. Der HSV hatte seine erste Chance durch Ries, dessen schöner Heber über den Torwart ging aber an die Latte (6.). In der 26. Minute ging der HSV durch ein Eigentor mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte der HSV durch Jonas Wehrbach auf 2:0. Rösinger hatte nach Vorarbeit von Ries die Chance zum 3:0, doch ein Platzfehler verhinderte den klaren Treffer aus drei Metern Entfernung. Nach einem Eckball erzielte David Mechler das vorentscheidende 3:0 (68.). Rippberg verkürzte in der 72. Minute auf 1:3 durch Alexander Horn. Es blieb schließlich beim verdienten Heimsieg für den HSV.

Oberwittstadt/B. – Adelsh./O. 2:1

Schon nach wenigen Minuten ging der Gastgeber durch Weber mit 1:0 in Führung. Bis zur Halbzeit war das Spiel ausglichen mit wenigen Torchancen. Mit der knappen Führung wurden die Seiten gewechselt. Auch in der zweiten Hälfte sahen die Zuschauer ein schwaches Spiel. Etwas überraschen gelang den Gästen in der 60. Minute das 1:1. Kurz nach seiner Einwechslung erzielte Jens Kern den Siegtreffer für die Gastgeber zum 2:1-Endstand.

TTSC Buchen – Laudenberg 3:2

Die Gastgeber wollten wie in der Hinrunde den „Dreier“ daheim lassen. Omrcanin legte gleich los und erzielte in der fünften Minute bereits das 1:0. Das Spiel lief nur in Richtung FV-Tor, aber dem TTSC fehlte immer das letzte Stückchen, und so vergab man viel Chancen. In der 40. Minute erhöhte Omrcanin auf 2:0. Kurz vor Ende der ersten Hälfte bekamen die Gäste einen Elfmeter, der zuerst vom Keeper Cakar pariert wurde, doch der Nachschuss war zum 2:2-Halbzeitstand drin. In der zweiten Hälfte war der Keeper der Gastgeber etwas mehr gefordert, denn der FV wollte unbedingt den Ausgleich. Jedoch erhöhte der TTSC durch Spielertrainer Cakar auf 3:1 (72.). Die Freude hielt nicht lange und der FV erzielte in der 74. minute den Anschluss. Doch die Partie endete dann 3:2 für den TTSC.

Hardheim/B. II – Berolzh./H. 1:2

Die ersten 30 Minuten verliefen ausgeglichen, ehe die Gäste starker wurden. Deshalb war die Führung für die Erftäler nach einem Konter glücklich. Im zweiten Durchgang hatte Berolzheim/Hirschlanden klar mehr vom Spiel und erzielte per Freistoß das 1:1 und kurz darauf nach einem schnellen Angriff das 2:1. Den wackeren Gastgebern blieb in der Schlussphase nur noch ein Pfostenschuss.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019