Besonderes im Keller

TSV Merchingen – FSV Dornberg. Das „Merchinger U-Boot“ kratzt schon seit Saisonbeginn den Boden des „B-Klassen-Ozeans“. Auch der FSV befindet sich aktuell im Tiefgang und wird alle Kraftreserven brauchen, um zumindest etwas aufsteigen zu können. Wer gewinnt, hat gute Chancen, am Ende der Saison nicht die schlechteste erste Mannschaft im Fußballkreis zu sein.

FC Eubigheim – VfR Gommersdorf III. Der Kampf um den Relegationsplatz bleibt weiter spannend: Eubigheim ließ seine Kontrahenten nach der letzten Klatsche gegen den TTSC auf Punktgleichheit herankommen. Gegen Gommersdorf III muss sich der FC wieder erholt haben, sonst ist der zweite Platz passé.

SpG Rippberg/Wettersdorf/Glashofen – FC Donebach II. Donebach hat an diesem Spieltag ein eindeutiges Ziel: Den Höhenflug der Spielgemeinschaft zu beenden. Die Heimelf steht in der aktuellen Tabellensituation unter Erfolgsdruck und muss jetzt einen mehr als kühlen Kopf bewahren. an

Freitag, 16.03.2018