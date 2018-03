Anzeige

Zwei 3:0-Siege für den FC Eichel listet das Internet-Portal „fussball.de“ im aktuellen „SportLines-Pokalwettbewerb der Frauen“ auf. Beide Male wurden diese „Siege“ allerdings nicht auf dem grünen Rasen erkämpft. Da sowohl Erstrundengegner SG Mannheim/Ladenburg (Landesliga) als auch Zweitrundengegner FSV Büchenau (Verbandsliga) auf den Weg an den Main verzichteten, urteilte in beiden Fällen das Sportgericht des Badischen Fußball-Verbandes zugunsten des FCE, der damit erstmals seit der Saison 2012/2013 wieder einmal in einem Pokal-Achtelfinale steht.

Hier heißt nun am Karsamstag um 15 Uhr auf eigenem Platz der Gegner TSV Amicitia Viernheim. Auch für den Oberligisten wird es die erste Partie im Pokalwettbewerb sein, da bei den Frauen alle Mannschaften oberhalb der Verbandsliga in den ersten zwei Runden Freilose genießen.

„Das wird eines der einfachsten Spiele für uns in dieser Saison und besser als jede Trainingseinheit“, sagte FCE-Trainerin Wally Pfenning zur bevorstehenden Aufgabe. „Wir können völlig ohne Druck in die Partie gehen, auch wenn uns vielleicht eine Lehrstunde erwartet.“