Besser geht es nicht: Erster – Zweiter

Hardheim/Bretzingen II – FV Laudenberg. Auch nach dem Heimspiel gegen den SV Hettigenbeuern blieb Hardheim/Bretzingen II ohne eigenen Treffer in dieser Saison. Die nächste Chance kommt nun gegen Laudenberg. Auch der FVL ist bislang schwach in der Offensive, doch ihm gelang immerhin im Schnitt ein Treffer pro Partie. Kann Hardheim/Bretzingen II endlich über ein geschossenes Tor jubeln und vielleicht auch über den ersten Sieg?

SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen – SV Großeicholzheim. Duell der beiden Tabellennachbarn: Der Neunte empfängt den Achten. Auch in der Fairnesstabelle liegt der SVG vor der SpG und zwar auf dem zweiten Platz. Weniger als eine gelbe Karte pro Begegnung sah bislang der SV. Doch davon kann man sich natürlich nichts kaufen, und so zählen weiter nur Punkte. Rippberg-Wettersdorf/Glashofen ist nur zwei Zähler vom Relegationsplatz entfernt und man möchte auch die negative Tordifferenz verbessern.

SpG Adelsheim/Oberkessach – SpG Berolzheim/Hirschlanden. Kellerduell in Adelsheim: Der Vorletzte empfängt die auf dem Relegationsplatz stehende SpG Berolzheim/Hirschlanden. Diese ist nach dem etwas überraschenden Sieg gegen Altheim zuletzt an der SpG aus dem Seckachtal vorbei gesprungen. Nun wollen die Mannen von Trainer Ralf Schneider die nächsten drei Punkte einfahren, um einen gewissen Abstand zwischen die beiden Mannschaften zu bringen.

VfB Altheim – SpG Sindolsheim/Rosenberg II. Derbytime zwischen dem VfB und Sindolsheim/Rosenberg II: Beide Mannschaften haben die vorige Begegnung mit 0:1 verloren. Deshalb wollen beide jetzt den Hebel umlegen und wieder auf die Siegerstraße zurück zu kehren. Auch in der Tabelle sind die beiden Teams nicht weit voneinander entfernt. Altheim hat zwar mehr eigene Tore geschossen, dafür aber auch mehr „kassiert“ als die SpG. Doch zu Hause hat Altheim bislang noch keinen Punkt abgegeben. Dies soll auch nach der Begegnung der Fall sein.

SpG Oberwittstadt/Ballenberg II – SV Hettigenbeuern. Dies ist das dritte Verfolgerduell an diesem Spieltag. Was die Heimmannschaft bislang auszeichnet, ist eindeutig die Defensive. Die nur sieben Gegentore sind die zweitwenigsten aller Teams in der Kreisklasse A Buchen. Beide Mannschaften sind im Mittelfeld der Tabelle, allerdings mit Chancen nach oben. Das Team, das dieses Spiel für sich entscheidet, kann an die Spitzengruppe „andocken“.

SV Schlierstadt – SpG Krautheim/Westernhausen. Das ist die absolute Topbegegnung: Der Ligaprimus empfängt den Tabellenzweiten. Nach zehn Spielen ist Schlierstadt weiterhin ohne Niederlage. Mit einem Sieg könnte der SVS bereits frühzeitig die Herbstmeisterschaft feiern. Auf eigenem Platz hat Schlierstadt noch die weiße Weste und traf bislang im Schnitt 3,6-mal pro Partie. Doch das Duell gegen die Jagsttäler wird ein richtiger Gradmesser. Treffen die beiden Schlierstädter Toptorjäger Nils Engel und Alexander Streidenberger (beide sieben Saisontore) auch gegen Krautheim/Westernhausen? Auswärts schwächelt die SpG Krautheim/Westernhausen bislang noch ein wenig, denn man gewann erst zwei Spiele. Der dritte Sieg soll beim Tabellenführer folgen. Doch angesichts dieser Statistik ist man wohl schon froh, wenn man beim Tabellenführer nicht unterliegt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018